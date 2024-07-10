Düşen elektrikli araç talebi Volkswagen’e fabrika kapattırabilir

Audi'nin çatı şirketi Volkswagen (VW), elektrikli araçlara olan talepteki düşüşün etkisiyle Audi'nin Brüksel'deki tesisini kapatabileceğini açıkladı. Reuters'ın haberine göre Volkwagen, 1988 yılında Pensilvanya'daki Westmoreland tesisini kapattıktan sonra hiçbir fabrikasını kapatmadı.

Elektrikli araçların popülerliğinin artmasıyla üreticiler, kapasite ve teknoloji geliştirmeye büyük yatırımlar yaptı. Ancak buna rağmen beklenenden az gerçekleşen talep ile sektör, sert bir darbe almış oldu. Audi, yılın başlarında 2024 yılında satışların düşeceğini söylemişti.

Volkswagen, Brüksel fabrikasına alternatif bir kullanım alanı bulma veya fabrikayı kapatmanın maliyeti ile diğer planlanmamış harcamaların 2024 mali yılında toplam 2,6 milyar euroya varan bir etki yaratacağını açıkladı.

Audi'nin 2018 yılında piyasaya sürdüğü Q8 e-tron'a olan talep önemli ölçüde düşmüştü. Otomobil üreticisi üretimi tamamen durdurmayı düşünüyordu. Şirkete yakın bir kaynak, bunun 2025 yılında gerçekleşebileceğini söyledi. Haberlerin ardından Volkswagen hisseleri yaklaşık yüzde 2 oranında düşüş yaşadı.