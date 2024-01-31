EBRD’den Enerjisa Enerji’ye 100 milyon dolarlık destek

Enerjisa Enerji, Türkiye'yi sarsan 6 Şubat deprem felaketi sonrası bölgenin yeniden yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda depremlerin olumsuz etkilediği bölgelerde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Toroslar EDAŞ'ın elektrik dağıtım şebekesinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına yönelik yatırımlara destek olmak üzere 100 milyon dolara kadar kredi desteği sağlayacak.

Toroslar bölgesinin de önemli bir özel sektör oyuncusu olan Enerjisa Enerji, Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) iş birliği ile deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınması için insan sermayesi, gelir yaratma, sürdürülebilir ekonomik kalkınma girişimlerinin stratejik planlamasına destek olmayı amaçlıyor.

Gerçekleştirilecek proje ile depremlerden etkilenen bölgelerde yaşayan 163 binden fazla kişinin güvenilir ve istikrarlı enerjiye ulaşması sağlanacak.

Öte yandan, EBRD bugüne kadar genellikle özel sektöre olmak üzere Türkiye ekonomisine 19,1 milyar euro yatırım yaptı.

Destekle, istihdam ve iş gücünün korunması hedefleniyor

Enerjisa Enerji, 14 farklı ilde 10 milyondan fazla müşteriye ulaşarak 22 milyonu aşkın kişiye sağladığı elektrik dağıtım hizmeti ile her 4 kişiden 1'ine elektrik hizmeti sunuyor.

Enerjisa Enerji'nin girişimleri EBRD iş birliği içerisinde, bölgede etkilenen halk için geçim kaynakları oluşturma, tarımda sürdürülebilir becerilerin kazandırılması ve enerji verimliliği eğitim modülleri gibi alanlardaki programlara odaklanacak, ayrıca işgücünün korunması ve istihdama yönelik çeşitli projelerle şekillenecek.

Depremlerin ardından 1,5 milyar euro değerindeki iki yıllık kapsamlı bir destek programını duyuran EBRD, bu program ile depremden etkilenen birey ve şirketlere sağlayacağı kredi miktarlarının yanı sıra altyapı yatırımları ile küçük-orta ölçekli işletmelere ve özel sektör ortaklıklarına yönelik teşvikleri de sağlayacak.

Yılda 82 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, EBRD ile yapılan yeni kredi anlaşmasının, geçen yıl şubatta yaşanan depremde hasar gören şehirlerin elektrik altyapısının yeniden oluşturulması ve modernizasyonu için itici güç olacağını belirtti. Bu kredi anlaşmasının uzun vadeli, sürdürülebilir enerji geleceğine yönelik taahhütlerinin bir parçası olduğunu ifade eden Ulbrich, “Bu kredi, elektrik altyapısını yeniden inşa etmemize yardımcı olmakla beraber bölgenin kalkınmasına da katkıda bulunacaktır. EBRD'nin bu projeye verdiği destek ve iş birliği yapma isteği hem şirketimiz hem de bölge halkı için olumlu bir adım. EBRD'ye teşekkür ederken, halkımızın enerji ihtiyacını karşılayan, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla sahada tüm gücüyle çalışan ve bu projenin başarısında büyük rol oynayan Enerjisa'daki çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kredi ile elde edilen gelir sayesinde Enerjisa Enerji'nin enerji kayıplarını azaltmasına da olanak sağlanacak ve yılda 82 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek."