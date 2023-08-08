Eksun Gıda, kârını yüzde 48 artırdı

Sinangil ve Sinangil Gluten Yok markaları ile 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, 2023 ilk 6 ay finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, yılın ilk altı ayında toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırdı. 2022'nin ilk yarısında 1,6 milyar TL toplam satış rakamına ulaşan Eksun Gıda, 2023'ün aynı döneminde ise 2,4 milyar TL’nin üzerinde satışa imza attı.

2023'ün ilk altı ayının sonunda şirketin dönem net kârı 224,7 milyon TL olurken, kâr oranı yüzde 48 arttı. Şirketin aktif büyüklüğü 2,7 milyar TL oldu. Eksun Gıda’nın brüt kâr marjı yüzde 19,7 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti.

"Ar-Ge ve ihracat faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik"

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Eksun Gıda’nın üretim gücü ve Ar-Ge kabiliyetiyle çıtasını her geçen sene yukarı taşıdığının altını çizdi.

Sürdürülebilir büyümelerine ivme kazandırmaya devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti: "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,63’lük bir oranla halka açık bir şirket olmamızın ardından gelen süreçte üretim, AR-GE ve ihracat faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. İlk 6 ay neticesinde de geçtiğimiz yıla oranla ihracat talebinde yüzde 15’lik artışımız oldu. 2022’nin ilk 6 ayında toplam satışımız 45 bin metrik ton iken 2023 yılının ilk 6 ayında bu rakam 52 bin metrik tona ulaştı. Ayrıca ihracat gerçekleştirdiğimiz 30’dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere’yi de dahil ederek hacmimizi genişlettik. İlk 6 aya baktığımızda da ciromuz içerisindeki ihracatımızın payı yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti."