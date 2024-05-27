Eksun Gıda’ya kalite ve gıda güvenliğinde küresel vize

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 200’ü aşkın ürünüyle Türkiye’nin önde gelen un markalarından Sinangil’i bünyesinde barındıran Eksun Gıda, küresel gıda güvenliği standartları arasında kabul gören BRCGS Food V9 Denetimini AA puanla geçti. Böylece şirket, kalite ve yönetim sistemlerinin tarafsız akredite kuruluşlarca onaylanabilmesine imkan tanıyan kapsamlı denetimi başarıyla tamamlamış oldu.

“Standartlarımızı dünya otoritesi kabul etti”

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GSFI) kıyaslama komitesi tarafından da tanınan BRCGS standartları kapsamında 9 büyük kriterden geçer not aldıklarını dile getiren Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Un sektöründe en fazla ürün çeşitliliğine sahip şirketler arasında yer alan Eksun Gıda olarak, üretim gücümüzü ve kabiliyetimizi yüksek standartlarımızla birlikte dünya otoritesine kabul ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Gıda üreticileri arasında en etkin gıda güvenliği ve kalite sistemlerini kabul eden BRCGS denetimleri altında önemli kriterleri karşıladık. Ayrıca uluslararası pazar rekabetinde markamızın daha da güç kazanmasını elde ederek güvenilirliğini tescil ettirdik.” dedi.

“Sürdürülebilir uygulamalarla riskleri ortadan kaldırdık”

Gıda güvenliğini bir üst seviyeye taşımak adına, yönetim kadrolarından Eksun Gıda çalışanlarına kadar her ferdin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Demir, “Perakende pazarındaki lider markamız Sinangil ile 60 yıldır zararlı katkı maddesi kullanmadan ürünler sunuyoruz. Bu yönüyle gıda güvenliğini içselleştirmiş bir şirket olarak, üretim ve tedarik süreçlerimizde de aynı özeni gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla gıda güvenliğini baz alan ciddi yatırımlar gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Özellikle üretim süreçlerinde kritik noktaların titizlikle takip edilmesi kapsamında ekipman sayılarını 3 katına çıkardıklarını kaydeden Demir, “Dışarıdan gelebilecek olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni ve daha güvenilir alanların inşasını tamamladık, üretimde hijyeni maksimize ettik. Hayata geçirdiğimiz yatırım ve uygulamaları, gıda güvenliği kültürünü benimsemiş olan ekibimizle birlikte taçlandırıyoruz. Devreye aldığımız eğitimler, her proseste yer alan detaylı talimatlar, hammadde alımından sevkiyata kadar geçen süreçteki etkin izlenebilirlik, markamız Sinangil’in market raflarında yerini almasının ardındaki özverili çalışmalardır.” diye konuştu.

“Sadece un pazarının değil, gıda sektörünün örnek şirketiyiz”

Eksun Gıda’nın un pazarıyla birlikte gıda sektöründe de rol model olduğunun altını çizen Demir, devamında şunları kaydetti: "Devreye aldığımız yatırımlar ve Ar-Ge merkezimizdeki ihtiyaca yönelik ürün geliştirme çalışmalarımız sonucunda Eksun Gıda, sadece un pazarının değil tüm gıda sektörünün örnek şirketleri arasında. 60 yıldır değişmeyen lezzet Sinangil’e olan ilgi, sunduğu güven ve ürün çeşitliliğiyle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Pazardaki büyümemize de yansıyan bu teveccühü 2023 yılında halka arzla taçlandırmıştık. Ardından sürdürülebilir yatırımlarımıza yeşil enerji, depo yatırımları ve kapsamını genişlettiğimiz atık yönetimi çalışmalarıyla hız kesmeden devam ettik. Bu yıl itibarıyla daha yüksek kalite, kontrol ve güvenlik protokollerine olanak tanıyan lisanslı depoculuğa da geçiş yaparak sektördeki üretim ve güvenlik standartlarımızın çerçevesini genişletmiş olduk.”

BRCGS Gıda Güvenliği Standartları nedir?

İlk olarak İngiliz perakendecilerin geliştirdiği standartlar olan BRCGS Gıda Güvenliği Standardı, günümüzde uluslararası standartlara uygunluğu gösteren bir otorite ve belgelendirme kuruluşu olarak biliniyor. Global Gıda Güvenliği Girişimi (GSFI) kıyaslama komitesi tarafından da tanınan BRCGS Gıda Güvenliği; kapsamlı bir denetim, raporlama, eylem planı ve sertifikasyon gibi süreçleri barındırıyor. BRCGS Gıda Güvenliği standartlarına erişen şirketler, ürün kalitesi ve güvenliği, yasal gerekliliklere uyum, verimli üretim ve tedarik zinciri yönetimi, rekabet avantajı, etkin ürün ihracatı gibi alanlarda yeterliliğe sahip kabul ediliyor.