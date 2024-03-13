Elita Gıda, yeni yatırımlara yöneldi

İSO 500’de son üç yıldır yükselerek; 2020’de 272, 2021’de 249 ve 2022’de 214’üncü sırada yer alan Elita Gıda, yeni yatırımlarla büyüme trendini sürdürmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 11 yıl Suudi Arabistan ve 7 yıl Orta Asya ülkelerinde çalıştıktan sonra, dört yıl önce Sunar Topluluğu’nda çalışmaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda Elita Gıda Genel Müdürü olan Mustafa Çoban yeni yatırım planlarını EKONOMİ Gazetesi Adana Temsilcisi Selçuk Altun’a anlattı.

Pandemiden sonra reorganizasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Genel Müdür Mustafa Çoban, “Elita Gıda’nın ürün portföyünü genişletmek amacıyla yeni yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz” dedi. İlk etapta soya için hazırlık yaptıklarını açıklayan Çoban, “2024’te soya kırımını artıracacağız. Mısır yağı üretimindeki öncü rolümüzü soya yağı üretiminde de üstleneceğiz” diye konuştu.

Yem sektörünün soya küspesine ihtiyacı var

Soyanın küspesi için kırılan bir yağlı tohum olduğunu vurgulayan Çoban, “Yüzde 80’i küspe, yüzde 20’si yağ. Türkiye soya küspesinde yüzde 95 gibi ciddi bir oranda dışa bağımlı. Üreteceğimiz soya küspesini iç piyasa için düşünüyoruz. Bu ürünü ağırlıklı olarak kanatlı sektörü yem hammaddesi olarak kullanıyor ve talep hayli yüksek. Soya yağını ise tamamen ihracata yönelik kullanacağız. Soya yağı Kuzey Afrika ve İran’da yaygın şekilde kullanılıyor. Bu bölgelere ihracat yapmayı düşünüyoruz” bilgisini verdi.

Hammadde olarak kullanacakları soyayı, bu üründe dünyanın en büyük üreticileri arasındaki Brezilya, Ukrayna, Arjantin ve ABD gibi ülkelerden tedarik edeceklerini belirten Çoban, Türkiye’nin yerli soya üretimiyle ilgili olarak ise “Ülkede yılda yaklaşık 180 bin ton üretim var ve bunun 100 bin tonu Adana’da üretiliyor. Yerli soya kullanırsak bunu rafine ederek iç piyasaya satma imkânımız var” yorumunu yaptı.

“Mısır yağında Türkiye’nin tek entegre tesisiyiz”

Elita Gıda’nın mısır ve ayçiçeği yağında toplam üretiminin 12 bin ton olduğunu belirten Çoban, “Bunun 7 bin tonu ayçiçeği, 5 bin tonu mısır yağı. Türkiye’de mısırı alıp, kırıp, yağını elde eden tek entegre tesisiz. Ürettiğimiz 5 bin ton mısır yağının 3 bin tonunu Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir ayçiçek tarımı yapıyoruz”

Türkiye’de ilk sürdürülebilir ayçiçek tarımını yapan şirketin Elita Gıda olduğunu söyleyen Mustafa Çoban, “Her yıl yaklaşık 20.000 dönüm alanda projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle kırsal kalkınmaya da destek oluyoruz. Projeyi gerçekleştirdiğimiz köylerin sosyal dokusuna da katkıda bulunuyoruz. Hedefimiz Ayçiçek gibi mısır tarımında da sürdürülebilir üretimi desteklemek. Bu çerçevede 2024 yılında sürdürülebilir mısır tarımını da gerçekleştireceğiz” dedi.