Elite World’e ‘TripAdvisor Travelers Choice’ ödülü

Otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, Tripadvisor tarafından verilen Travelers’ Choice Ödülleri'ne 7 oteliyle layık görüldü.

TripAdvisor'ın her yıl dünya genelindeki oteller, restoranlar ve turistik mekanlar arasında misafir memnuniyetine dayalı olarak verilen Travelers’ Choice Ödülleri’nde Elite World Hotels & Resorts, Türkiye’nin farklı yerlerindeki 7 oteliyle bu ödülleri kazanarak kaliteli hizmet anlayışındaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres, Elite World Grand İstanbul Küçükyalı, Elite World Grand Sapanca, Elite World İstanbul Florya, Elite World İstanbul Taksim, Elite World Marmaris ve Elite World Van misafirlerden aldıkları olumlu yorumlarla TripAdvisor Travelers’ Choice 2024 Ödülleri’ni almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, "Konuklarımızın memnuniyeti ve deneyimi her zaman en önemli önceliklerimiz arasına geliyor. TripAdvisor Travelers’ Choice Ödülleri'ne bu yıl 7 otelimizle layık görülmekten dolayı gururluyuz. Konaklama sektöründe 50 yıla yaklaşan deneyimimizle kaliteden ödün vermeden sunduğumuz hizmetin misafirlerimiz tarafından bu ödülle takdir edilmesi daha iyisini yapma konusunda bizi teşvik ediyor." dedi.