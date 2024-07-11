Elonik Aydınlatma, ‘Elotek’ ile mağazalaşma sürecine başladı

ALİ ŞAHİN

BURSA - Aydınlatma alanında müşterilerine özel, özgün tasarımlar ile çözüm odaklı olarak 12 yıldır faaliyetlerine devam eden Elonik Aydınlatma Teknolojileri büyümesine devam ederken perakende tarında da imalata başlayacak yeni bir marka kurdu. Özellikle raf ve raf sistemleri aydınlatmaları konusunda uzmanlaşan ve bu alanda otomotiv başta olmak üzere birçok sektördeki kurumsal firmalar ile çalıştıklarını hatırlatan Elonik Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “Elonik olarak iki farklı lokasyonda 1250 metrekarelik alanda üretim ve pazarlama faaliyetlerimize devam ediyoruz. Büyüyen pazarlarımızı iyi analiz ederek bu alanlardaki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında gelen piyasa taleplerini de değerlendirerek Elonik Aydınlatma Teknolojileri’nin Ar-Ge gücünü kullanacak ama kendi üretimini yaparak perakende müşterilere hizmet verecek Elotek markamızı oluşturma kararı aldık” dedi.

Elotek markası ile mağazalaşma süreçlerine başladıklarını ve bu ağı geliştirmek üzere planlama yaptıklarını söyleyen Şahin, “Elonik olarak kurumsal taraftaki müşterilerimizin taleplerine uygun, onlara özel özgün çözümler üretip endüstrilere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu alanda yeni ürünler geliştirme konusunda edindiğimiz Ar-Ge tecrübemizi Elotek’e aktaracağız. Elotek de bu veriler ile kendi üretim tesislerinde kendi üretimlerini yaparak perakende müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler piyasaya sunacak. Sadece endüstriyel değil bütün alanlardaki ledlerin üretimini yapmaya gayret edeceğiz. Elotek’in ilk prototip mağazasını da Bursa’da faaliyete geçirdik. Yıl sonuna kadar İstanbul ve İzmir’de mağazalarımızı açmış olmayı planlıyoruz. Mağazalaşma sürecinin ardından online pazaryerleri ile ihracat tarafında da Elotek ürünleri ile yer almayı planlıyoruz. İlk aşamada 17,5 Milyon TL’lik yatırım yaptığımız Elotek bünyesindeki istihdam öngörümüz de yıl sonuna kadar 50 çalışanı aşmış olacağımız yönünde” diye konuştu.

“Yeni ihracat pazarları için çalışıyoruz”

Hali hazırda 17 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ürün çeşitlerini her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen İbrahim Şahin, “Kapasitemizi verimli kullanabilmek adına Türkiye içerisindeki müşterilerde daha seçici davranmaya başladık. Kapasitemizdeki ihracat payını artırmaya yönelik yurtdışında da yeni işbirlikleri konusunda temaslarımız devam ediyor. Mobilya ve mimari projelerdeki ihtiyaçların karşılanmasından tutun da aydınlatmanın olduğu her alanda özel çözümler sunabiliyoruz. Aydınlatma yerine aydınlatma sistemlerini üreterek yarattığımız katma değerin daha fazla olması komnusunda hassas davranıyor ve Ar-Ge için ciddi bir mesai harcıyoruz” dedi.

Sektörün Çin ile rekabette avantajlı konuma geldiğini belirten Şahin, “Türkiye’nin lokasyon avantajını doğru kullanarak birçok projede Çin’e karşı fiyat konusunda avantajlı duruma gelmeye başladık. Bu sektör gelişimi açısından oldukça önemli bir konu. Ama ülkedeki ekonomik iklime paralel olarak ciddi sorunlarla da karşı karşıyayız. Döviz ve enflasyon arasındaki uyumsuzluk karlılıkların düşmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.