EPSA, teknik özelliği yüksek ürünlerle ithalatı önleyecek

Esra Özarfat



BURSA - Yapı kimyasalları alanında özellikle su yalıtım ürünlerinde teknik ürünlere ağırlık verdiklerini belirten EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, üretecekleri teknik özelliği yüksek ve doğrudan tüketiciye ulaşacak ürünlerle bu alanda yapılan ithalatın da önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, Bursa’nın yeni doğa turizmi cazibe merkezi Dağyenice’de Nefes adıyla kurduğu tatil köyü ve yaşam merkezinde EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek yeni yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 14 bin metrekarelik alanda fabrika inşaatının devam ettiğini açıklayan Özdemir, 2024’ün mart ayında üretimin başlayacağını duyurdu. Burada çözüm odaklı, teknik özellikleri yüksek, katma değerli ürünlere odaklandıklarını belirten Nurcan Özdemir, “Binaları korozyondan korumak, depreme karşı dayanıklılığını artırmak ve daha hızlı inşaat yapmak için hazır şaplar, çelik sıvalar ve teras, temel gibi ıslak hacimlerde su yalıtımını hızlı bir şekilde çözebilecek hazır teknik ürünler üreteceğiz. Depremden sonra hızlı bir şekilde bu işe odaklandık. Çünkü binaların yapısını bozan unsur sudur. Binaların uzun ömürlü olması, deprem gibi afetlere dayanıklılığının artması için teknik özelliği yüksek ürünlerin kullanılması önemli. Bu aynı zamanda milli servetin ülkede kalması demektir. Bu konuda müteahhitlerin de bilinçlenmesi önemli” dedi. Katma değeri yüksek yapı kimyasalları alanında büyümeyi hedeflediklerini anlatan Özdemir, tüketicinin doğrudan ulaşabileceği, yapı marketlerinden temin ederek kolay uygulama yapabileceği ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Özdemir, bu alanda yetkin bir Ar-Ge birimine de sahip olduklarını vurguladı.

Isı yalıtımının önemine de işaret eden Nurcan Özdemir, “Isı yalıtımına sadece sıcağın dışarı çıkmaması olarak bakmamak lazım. Sıcaktan ve soğuktan binaları korumak, daha az enerji tüketmek, doğayı daha az kirletmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde bu ürünlere ağırlık vereceğiz. Daha doğa dostu, herkesin uygulayabileceği ürünler üreteceğiz. Öte yandan katma değeri yüksek, herkesin yapamadığı ürünler, üretim prosesinin çok zor olduğu ürünler yapıyoruz. İnşaat sektöründe marka bilinirliliğimiz çok hızlandı” diye konuştu.

Eskişehir tesisiyle Türkiye’de ilk 3’te

Eskişehir OSB’de 10 bin metrekaresi kapalı toplam 15 bin metrekare alanda beyaz eşya, otomotiv ve tekstil sektörlerine katma değerli ambalaj üretimi yaptıklarını dile getiren Nurcan Özdemir, “Eskişehir’de ürettiğimiz ürünlerle Türkiye’de ilk 3’teyiz. 24 saat, tam kapasite çalışıyoruz. Beyaz eşya sektörü ağırlıklı olsa da tekstil sektöründe özellikle iplik ihracatçılarına çözüm ortaklığı sunuyoruz. Tekstil sektöründe iplik gibi özellikli ürünlerin ihracat taşıması büyük önem taşıyor. Bu alanda yaptığımız geliştirmelerle tekstil sektöründe etkiniz” değerlendirmesini yaptı. Ambalaj üretiminde enjeksiyon konusunda yetkinliğin öneminin altını çizen Özdemir, Ar-Ge merkezi ve üretim kabiliyetleri sayesinde ihtiyaçlara yönelik geliştirmeler yaptıklarını bildirdi. Ürettikleri ambalajların tamamının dolaylı olarak ihraç edildiğini kaydeden Nurcan Özdemir, Eskişehir’deki tesisin büyümeye açık bir yapıda olduğunu söyledi. İnşaat sektöründe yapı malzemesi olarak ürettikleri ürünlerin ihracatında da hız kazandıklarını kaydeden Özdemir, ihracatın olumlu etkisinin yanı sıra iç pazarda da büyümeyi sürdüreceklerini aktardı. Yurt içinde bayilik sistemi ile çalıştıklarını belirten Nurcan Özdemir; Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Orhangazi, Bursa içi ve Adapazarı olmak üzere 5 bölge müdürlüğümüz var. EPSA’nın toplam 170 kadar bayisi bulunuyor.”

“İnşaatlarda kullanılan ürünler sertifikalandırılmalı”

Enerji verimliliğinin önemine de dikkati çeken Nurcan Özdemir, sanayiden başlayacak enerji verimliliği çalışmalarıyla maliyetleri düşürürken ekolojik dengenin de korunabileceğini belirtti. Özdemir şunları söyledi: “İnşaatlarda ve mevcut yapılardaki yalıtımı, kalınlığı hızlı bir şekilde artırmamız lazım. Enerjiyi daha az tüketen evler üretmemiz gerekiyor. Kapı da, çatı da, cam da önemli. Ülke olarak birincil önceliğimiz enerji verimliliği olmalı. Deprem bölgesindeyiz, kentsel dönüşüm var. Öte yandan Türkiye’de inşaatlarda kullanılan yalıtım malzemesi de dahil tüm ürünlerin sertifikası ve garantisi olması gerekiyor. Bu kaliteyi de getirecektir. Ayrıca milli servetin heba olmasının da önüne geçecektir.”