ERFAB yapısal çelik işleme ürünlerini tanıttı

ANKARA (EKONOMİ) – Yapısal çelik işleme makineleri alanında kendi markası ve yurt dışı markaların satışını yapan ERFAB, Ankara’da sektör profesyonellerine sektör yeniliklerini tanıttı. ERFAB’dan yapılan açıklamada, Mayıs ayı başında yapılan etkinliğin yapısal çelik alanındaki ilk kapsamlı etkinlik olduğu vurgulandı. Etkinlikte, sektördeki teknolojiler ve ERFAB’ın temsil ettiği markaların çözümleri tanıtıldı.

Erfab Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Yapısal çelik sektörü ülkemizin sanayi gücünün temel taşlarından biri. Bu etkinlikte sadece makineleri değil, aynı zamanda bir vizyonu paylaşıyoruz. ERFAB olarak, teknolojiyi yalnızca ithal eden değil; bilgi, deneyim ve çözüm ortaklığıyla sektöre entegre eden bir misyonla hareket ediyoruz. Bu organizasyonu bir başlangıç olarak görüyor, önümüzdeki yıllarda daha büyük buluşmalar hedefliyoruz" görüşlerini vurguladı.

ERFAB Satış Direktörü Mert Tunalıgil de değerlendirmesinde, “ERFAB Yapısal Çelik Günleri, sadece tanıtım değil, aynı zamanda etkileşim odaklı bir platform olarak tasarlandı. Katılımcılar, teknolojiyi yerinde deneyimlerken, sektörün geleceğine dair bilgi alışverişinde bulundu. Her bir temasın uzun vadeli iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

Etkinlik, sektör temsilcileri, sanayi kuruluşları, mühendisler ve yatırımcıları bir araya getirdi.