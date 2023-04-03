ERG, demiryolu deneyimini Balkanlar'a taşıyor

Türk müteahhitlik firmalarından ERG Grubu’nun yeni rotası Balkanlar oldu. ERG, 503 kilometreyi aşkın uzunluğuyla dikkat çeken ve Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ile edindiği deneyimi Balkanlar’a taşımaya hazırlanıyor.

10 bin kişiye istihdam ve 40 bin kişiye gelir sağlayacak olan Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmalar devam ederken, ERG Grubu, Balkan ülkelerinin de tercihi oldu. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik ve ERG Uluslararası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Erbilgin, Bosna Hersek'in ikinci büyük şehri Banja Luka'da Mutabakat Zaptı’na (MOU) imza attı.

Doboj–Tuzla–Zvornik demiryolu ağı iyileştirilecek

Sırp Başkan Dodik ile ERG Uluslararası Ltd. İngiltere temsilcilerinin son iki ay içerisinde yaptıkları görüşmeler sonucunda imzalanan mutabakat zaptı, demiryolu ağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla imzalandı.

İmzalar atıldıktan sonra yapılan açıklamada mutabakat zaptının bir amacının da Doboj – Tuzla – Zvornik demiryolu hattının yeniden inşası, elektrifikasyonu, sinyalizasyonu ve modernizasyonu yoluyla gelişen iş birliğinin ilerlemesine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Sırp Başkan Milorad Dodik, birlikte çalıştıkları ERG Grubu’nun uluslararası deneyiminin yanı sıra Sırp Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek için yeterli kaynaklara sahip olduğunu ve en gelişmiş uygulamaları kullanma konusundaki kararlılığını takdir ettiğini belirtti.

Proje çalışmaları başladı

Mart ayı ortasında mutabakat zaptının imzalanmasının ardından, Doboj'daki Sırp Cumhuriyeti Demiryolları’nda gerçekleşen toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ERG Grubu temsilcileri ile bir araya geldi. Doboj'da gerçekleşen ikinci toplantı, Sırp Cumhuriyeti Demiryolları’nın ihtiyaçları ve Doboj - Petrovo Novo ile Caparde - Zvornik demiryolu bölümlerinin revizyon ve yeniden inşası projesinin geleceğini görüşmek amacıyla düzenlendi. Proje, alt ve üst demiryolu makineleri, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon işlerinin yürütülmesini içeriyor. Görüşmeler kapsamında Doboj - Petrovo Novo ve Caparde - Zvornik demiryollarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ödül almıştı

ERG Grup şirketleri ERG İnşaat Ankara, ERG Uluslararası Ltd. Londra ve SSB AG Zürih ortaklığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AİYHT), geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen Proje ve Altyapı Finansmanı yayınlarından Infrastructure Journal Global Ödülleri’nde “Yılın Ulaştırma Projesi – Ağır Raylı Sistem” ödülüne layık görülmüştü.