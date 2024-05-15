Erka Group, geleceğe yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnegöl’de 1997 yılında kurulan Erka Group, atık yönetimi konusunda her geçen gün yaptığı yatırımlarla sektörün Türkiye’deki öncü firmalarından biri olmayı sürdürüyor. Lisans konuları kapsamında; tehlikeli atık geri kazanım, tehlikesiz atık geri kazanım, tanker temizleme, hurda metal /öta işleme, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama, toplama ayırma, tehlikeli atık ön işlem, tehlikesiz atık ön işlem, yeniden kullanıma hazırlama olmak üzere entegre bir atık yönetim hizmeti sunan Erka Group; teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımları ile faaliyetlerindeki katma değeri yükseltiyor.



Sektöre ambalaj atıkları ile giriş yaptıklarını ancak bugün gelinen noktada, ahşap ve tehlikeli atıkların geri kazanımı konusunda da uzmanlaştıklarını söyleyen Erka Group Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kılınç, “Erka Group çatısı altında bulunan 3 şirketimizle; Entegre atık yönetiminin yanı sıra lojistik ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. İş yapış şeklimizde sürdürülebilirliği ve sıfır atık prensiplerini ön planda tutuyoruz. Döngüsel ekonomi modelini iş yapış stratejimizin bir parçası haline getirdik. Güçlü ekibimiz ve paydaşlarımız ile ülkemize ‘değer’ katıyoruz. 16 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisimizde 120 kişilik kadromuzla operasyonlarımızı yürütüyoruz. Çalışanlarımızın beyaz yakada yüzde 90’ı tüm operasyonda ise yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında özel projeler yürütüyoruz. Çalışan mutluluğunu artırmak adına ekibimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımızın fikirlerine değer veriyor, onların mutlu olabileceği alanları kendilerine sunmaya çalışıyoruz. Mevcut idari binamızda; çalışma arkadaşlarımızın istedikleri zaman kullanabileceği bir yüzme havuzu, spor salonu ve bolca sosyal donatı alanı mevcut” dedi.

Kılınç ayrıca, Erka'nın yenilikçi yaklaşımının sadece iş dünyasında değil, eğitim alanında da kendini gösterdiğini; doğru atık yönetimi/sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında okullarda eğitimler vererek, gelecek nesillere de bu değerleri aşılamayı hedeflediklerini ve Erka’ya yönelik teknik gezi taleplerini memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi.

“Atıklardan alternatif hammadde ve yakıt üretiyoruz”

Erka Group’un ana işinin entegre atık yönetimi olduğunu vurgulayarak, tesise kabul edilen atıkların ilgili proseslerden geçirilerek, paydaşlara alternatif ham madde ve/veya alternatif yakıt olarak ulaştırıldığını ifade eden Kılınç, “Örneğin ahşap atıkları kırıp, yonga levha üreten fabrikalar için ham madde haline getirerek ekonomiye kazandırıyoruz. Laboratuvarımızda geliştirdiğimiz reçeteler ile doğru kaloriyi yakalayarak ‘Atıktan Türetilmiş Yakıt’ üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yakıtlar sayesinde, çimento sektörü başta olmak üzere birçok sektöre hizmet sağlıyoruz. Tesise kabulünü sağlayacağımız atıkların sistemli ve kontrollü toplanabilmesi adına konteyner yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Kaliteyi artırmak adına makine teçhizat ve modernizasyona yönelik olarak da kapsamlı olarak çalışıyor ve yatırım kararlarımızı veriyoruz. Prosesten geçiremediğimiz atıkları, döngüsel ekonomi modeline en uygun şekilde yönetebilmek için yeni gelişmeleri ve güncel teknolojileri takip ediyor, uygun olan makine ekipmanları tesisimize dahil ediyor bu sayede katma değeri yükseltiyoruz. Enerji verimliliği bizim için en önemli konulardan biri. Enerji verimliliği projelerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak kurumsal karbon ayak izimizi sürekli olarak azaltmaya çalışıyoruz. Kırıcılarımız ve iş makineleri başta olmak üzere birçok aracımızda elektrikli dönüşümü başlattık. Tüketimimizin tamamını karşılayacak bir GES için yatırıma başladık. Çağrı mektubu aşamasındaki tesisin kurulumu ile enerjimizi de temiz kaynaklardan elde etmeye başlayacağız. Değişen mevzuatları takip ediyor, mevzuatlara uyum sağlamakla kalmayıp herhangi bir zorunluluk gözetmeden çok sayıda yatırımımızı hayata geçiriyor; geleceği şekillendiren bir rol üstlenerek, sadece kendi geleceğimize değil, ülkenin geleceğine de yatırım yapıyoruz” diye konuştu.