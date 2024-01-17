Fuat Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Dünya Ekonomik Forumu’nun 3. gününde Bloomberg HT'ye konuştu.

Tosyalı “Küresel ısınma son dönemlerin en önemli gündem maddesi ve Davos’un ana konularından biri. Dünya’da bir çok çelik şirketi karbon salınımı ile ilgili programlar açıklıyor. Biz çok önceden bu konuda çalışmaya başladık. Ton başı çelik üretiminde dünyadaki en düşük enerji tüketimini sağladık. Yıllardır yaptığımız yatırımlarla şu an dünyanın en büyük çatı tipi solar santraline sahibiz. Çatılarımızda 240 mw enerji üretiyoruz; ama bu yeterli değil. Geçtiğimiz yıl aldığımız stratejik bir kararla 240 mw olan güneş elektrik üretimimizi 10 katı arttıracağız. Bunun büyük bir kısmını çelik üretiminde kullanacağız” diye konuştu.

Suudi Arabistan en iyi yatırımlardan biri olacak

Yeni yatırım alanlarına baktıklarının altını çizen Tosyalı, “2024’te Cezayir’deki kapasitemizi 8 milyon tona çıkaracağız. Suudi Arabistan planladığımız en iyi yatırımlardan biri olacak. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biriyiz. Suudi Arabistan’da önce yassı çelik üreteceğiz” dedi.

Elekrikli otomobil üretimimizi yüksek boyutlara taşınacak bir yapıya gittiklerini ifade eden Tosyalı, “Ankara’da BWC Power Motor fabrikasının açılışı için gün sayıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki sıvı çelik kapasitesini ise 6 milyon tona çıkardıklarını da sözlerine ekleyen Tosyalı, ”Bu yıl kapasitelerimizin desteğiyle 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var” dedi.