GE ve Ecogreen Energy’den Türkiye’ye yeni GES projesi

GE Yenilenebilir Enerji, Ecogreen Energy iş birliğinde Türkiye’de yeni bir güneş enerjisi santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

GE’den yapılan açıklamaya göre, Ecogreen Energy tarafından Niğde’de inşa edilecek 130 MWp, 100 MWac Niğde bor güneş enerjisi santralinde şirketin Flexinverter güneş enerjisi santrali teknolojisi kullanılacak. Ayrıca proje kapsamında Solar Power Station teknolojisinin tasarım, mühendislik, tedarik ve hizmete açma süreçleri yer alıyor.

Niğde bor güneş enerjisi santrali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2022’de başlatılan YEKA-GES 4 çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Ülke içinde enerji geçişinin sağlanmasını destekleyecek olan proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmasına ve Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, 2017-27 yılları arasında 10 GW’lık güneş enerjisi kapasitesini devreye almasına katkıda bulunacak. Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 500 artışla 52,9 GW’a ulaşacağı öngörülüyor.

GE’nin Türkiye’deki projelerine katkı sunacak

GE Yenilenebilir Hibrit CEO'su Prakash Chandra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin kesinlikle güneş enerjisi potansiyeli var. Projelerde, Ecogreen Energy ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve yenilenebilir enerjide Türkiye ve diğer bölgelerdeki penetrasyonumuzu artırmak için karşımıza daha fazla fırsat çıkmasını heyecanla bekliyoruz.” dedi.

GE’nin Ecogreen ile yaptığı iş birliği, dönüştürücü istasyonların ve devreye alma hizmetlerinin ötesine geçen genişletilmiş bir ekipman tedariki ve hizmet anlaşmasını içeriyor. Projenin yerel mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) çalışmalarını Inogen yürütecek. GE ve Inogen, Türkiye'deki 1,3 GW'lık YEKA ve hibrit projelerini tamamladıktan sonra birlikte çalışmaya devam edecek.

Inogen yönetici ortağı Ali Murat Soydan, konuya ilişkin “GE ile birlikte çalışarak, şirketi Türkiye'deki yerel kapasiteyle desteklediğimiz için mutlu ve gururluyuz." dedi.