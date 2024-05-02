Gelecek Varlık, ilk çeyrek kârını yüzde 126,5 artırdı

Gelecek Varlık Yönetimi, 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk çeyrekte, bankacılık sektörünün 1 milyar 213,1 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını devralan Gelecek Varlık’ın satın aldığı toplam anapara alacağı 24,8 milyar TL’ye, toplam yatırım tutarı ise 4,1 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, toplam tahsilatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artışla 892,6 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise 1 milyar 960,9 milyon TL’nin üzerine taşıdı. FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 502,5 milyon TL’ye çıkan Gelecek Varlık, bu dönemdeki net kârını ise yüzde 126,5 oranında artırarak 325,3 milyon TL'ye ulaştırdı.

“2023 performansını 2024’e taşıdık”

İlk çeyrek verilerini değerlendiren Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, "2023'teki performansımızı 2024'ün ilk çeyreğinde de sürdürdük. Sürdürülebilir büyümemizde istikrarlı adımlarla ilerliyoruz. İlk çeyrekte elde ettiğimiz başarı yıl sonu hedeflerimize yönelik kararlılığımızı artırıyor. 2024'ün diğer dönemlerinde de yatırımcılarımızdan aldığımız destekle şirketimizin istikrarlı büyüme ivmesini sürdürmeye odaklanacağız.” dedi.