Gelecek Varlık’tan ikinci çeyrekte 569,7 milyon TL kâr

Gelecek Varlık Yönetimi, 2024’ün ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde, önceki yıla göre tahsilatını yüzde 51,8 artırarak 1 milyar 821 milyon TL’ye yükseltti. Düzeltilmiş FAVÖK, 1 milyar 33 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 30,8 oranında büyüme gösterdi. Net kârını yüzde 70,2’lik artışla 569,7 milyon TL’ye ulaştıran şirket, öz kaynaklarını ise 2 milyar 82 milyon TL’ye çıkararak yüzde 84,6 oranında artırma başarısı yakaladı. Şirketin bu yılın ilk 6 ayında satın aldığı alacak tutarı ise 3 milyar 358 milyon TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirketin satın aldığı toplam alacak tutarı 27 milyar TL’ye ulaştı.

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, 2024’ün ilk yarıyıl sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda, kararlı adımlarla ilerliyoruz. İkinci yarıyıl sonuçlarımız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yatırımcılarımızdan da aldığımız destekle önümüzdeki dönemde şirketimizin pozitif trendini ileriye taşıyacağız” dedi. Gelecek Varlık’ı zirvede tutmak kadar ülke ekonomisini desteklemeyi de önemsediklerini vurgulayan Ünlüdoğan, “Tahsili gecikmiş alacakların hızlı ve etkili çözülmesi misyonuyla ekonomik istikrarın devamlılığında önemli rol üstleniyoruz. Finansal çözüm arayan kişi ve kuruluşları yeniden ekonomik sisteme kazandırarak ülkemiz için önemli bir değer yaratıyoruz.” dedi.