Gen Group, Fexobit ile blockchain dünyasına adım atıyor

Futurance bünyesinde faaliyet gösteren ve geçen ay içinde gerçekleştirdiği FEXO Token arzıyla dikkatleri üzerine çeken Fexobit, Türkiye’nin önde gelen şirketlerini blockchain ve Web3 dünyasına taşıyor. Fexobit borsası ile Türkiye’nin gastronomi alanında önde gelen gruplarından Gen Group arasında yapılan iş birliğiyle GEN Token projesi geliştirilecek. GEN Token, 15 Ocak tarihinde Fexobit üzerinden yatırımcılara sunuldu.

Gürol Yığar ve Alper Karavar’ın ortaklığında kurulan Gen Group’un yeme-içme, turizm, tekstil, sanat ve teknoloji gibi alanlarda yatırımları bulunuyor. Gen Group, Olden 1772, Olden 1545, Mesai Karaköy, Genova 1050, Voger Alaçatı otelleri, Checkmate Art, Checkmate Moda olmak üzere birçok farklı markayı bünyesinde barındırıyor.

Müşteriye özel ayrıcalıklar sunulacak

GEN Token projesi kapsamında Gen Group’a ait tüm restoran ve otellerde yatırımcılara özel ayrıcalıklar sunulacak. Olden 1772 ve Olden 1545’in de aralarında bulunduğu tüm Gen Group restoranlarında rezervasyon önceliği, masa garantisi, ücretsiz yemek fırsatı, masa rezervasyonu süre uzatım şansı, ayrıcalıklı ikramlar, Gen Group otellerinde ücretsiz konaklama ve shuttle hizmeti gibi birçok özelliğe sahip olacak GEN Token, aynı zamanda kripto para yatırımcılarına da avantajlar sunulacak.

Ayrıca GEN Token yatırımcıları, Gen Group bünyesindeki tüm restoran ve otellerde yapacakları harcamalar karşılığında airdrop imkanına sahip olacak.

Oransal eşit dağıtım modeliyle gerçekleştirilecek

Fexobit’in Türk kripto para sektörüyle tanıştırdığı oransal eşit dağıtım modelini benimseyecek token arzı, kilitli ve kilitsiz olmak üzere iki farklı fazda gerçekleştirilecek. Arz kapsamında, kilitli GEN Token’ın fiyatı 0,006 USDT, kilitsiz GEN Token’ın fiyatı ise 0,007 USDT olacak. 22 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanan listeleme anında ise, projenin başlangıç piyasa değeri 281 bin 400 dolar olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gen Group ortaklarından Gürol Yığar, “Hikayesi olan mekanlarda yeni hikayeler yazmak ve sektörde yepyeni vizyonlar ortaya koymak üzere çıktığımız yolculuğumuzda tüm markalarımız ile başarımızı ortaya koyduk. İstanbul yeme içme hayatının en çok konuşulan mekanlarını hayata geçirdik. Gastronomi ve turizm dünyasına yeni ve vizyoner değerler kattık. Kısa zamanda 100 binlerce kişiyi mekanlarımızda ağırladık. Şimdi de GEN Token ile sektöre yeni bir vizyon katmaya, restoranlarımızı tercih eden misafirlerimize yeni bir deneyim ve ayrıcalık yaşatmaya hazırlanıyoruz. ‘Geçmişin İlhamı ile Geleceğin hayali’ mottomuzda ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde tarihi yapıları renove ederek geçmişe olan saygımızı, GEN Token atağı ile de geleceğe olan inancımızı, teknoloji ve güncel trendler yaratma vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. İş birlikleri ve verdikleri destek için Futurance ve Fexobit’e teşekkür ederiz.” dedi.

Şirketlerin blockchain yolculuğuna katkı sunacak

Futurance Yönetim Kurulu Üyesi Onur Altan Tan ise, şunları kaydetti: “Futurance ve Gen Group kendi alanlarında öncü olmayı, yenilikçiliği pusula kabul etmiş iki şirket. Bu iki şirketin iş birliğinde, Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı token projelerinden birini hayata geçirmek için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Gen Group müşterilerine, GEN Token yatırımcılarına birçok alanda fayda sağlayacak bu projemizin, Türkiye’de şirketlerin blockchain yolculuğuna da büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz. FEXO Token için yarattığımız ve tüm kripto para sektöründe büyük ses getiren arz ve token ekonomisi yapılanmalarımızın benzerini GEN Token’a da taşıyarak, yatırımcı güvenini, şeffaflığı, deflasyonu odağına alan bir projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz.”