GIB, MMC Port Holdings'in yüzde 49’unu almak istiyor

Global Infrastructure Partners'ın (GIP) Malezya'nın en büyük liman işletmecisine yaklaşık 30 milyar ringgit (6,4 milyar dolar) değer biçebilecek bir anlaşmayla MMC Port Holdings'in yüzde 49'una kadar hissesini satın almak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

Konuya ilişkin Reuters'e konuşan kaynaklara göre GIP, MMC Port'un potansiyel hissesini satın almak için finansman aramaya başladı.

MMC Limanı'nın yüzde 49 hissesi 3,1 milyar dolar değerinde olacak, ancak iki şirket arasında ne tür bir prim üzerinde anlaşmaya varılacağı henüz belli değil.

100 milyar dolardan fazla varlığı yönetiyor

Görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ve bir anlaşmaya varılacağının kesin olmadığını belirtti.

2006 yılında kurulan New York merkezli GIP, 100 milyar dolardan fazla varlığı yönetiyor ve İngiltere'nin Gatwick havaalanı, Melbourne Limanı ve büyük açık deniz rüzgar projelerini içeren bir portföye sahip.