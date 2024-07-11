GM ve Stellantis'e 1,1 milyar dolarlık hibe

ABD yönetimi General Motors ve Chrysler'in ana şirketi Stellantis'e 1,1 milyar dolar hibe vermeyi planlıyor. CNBC-e'de yer alan habere göre amaç, şirketlerin mevcut tesislerini elektrikli araçlar ve bileşenleri üretecek şekilde dönüştürmesine destek olmak.

ABD Enerji Bakanlığı (DOE), yılda 1 milyon elektrikli araç üretimini mümkün kılmak, 15 bin mevcut işin korunmasına yardımcı olmak ve 3 bin yeni pozisyon yaratmak için sekiz eyaletteki 11 "risk altındaki" tesisin dönüşümünü finanse etmeye yardımcı olmak üzere planlanan 1,7 milyar dolarlık hibeyi açıkladı.

Tarihi tesisler modernize edilecek

Enerji Bakanı Jennifer Granholm planan hibenin Biden yönetiminin endüstriyel stratejisinin bir özelliği olduğunu söyledi. Ayrıca bu planla tarihi otomobil üretim tesislerinin modernize edileceğine dikkat çekti.

Hibeler; Michigan, Ohio, Pennsylvania, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland ve Virginia'daki tesisler için veriliyor.

GM, 500 milyon dolar alacak

General Motors, Michigan'daki Lansing Grand River Montaj Fabrikasını belirtilmemiş bir tarihte elektrikli araçlara dönüştürmek için 500 milyon dolar alacak.

DOE, Stellantis'e kapatılan Belvidere Montaj fabrikasını elektrikli araç üretimine dönüştürmesi için 334,8 milyon dolar ve Kokomo'daki Indiana Transmisyon Fabrikasını elektrikli araç bileşenleri üretecek şekilde dönüştürmesi için 250 milyon dolar vermeyi planlıyor.

Stellantis, beklenen ödüllerin elektrikli araç tekliflerimizi genişletmeye devam etmede önemli bir adım olduğunu söyledi.