Goldman Sachs'ın dördüncü çeyrek kârı, beklentileri aştı

Goldman Sachs, 2025’in dördüncü çeyreğinde hisse başına kârını beklentilerin belirgin şekilde üzerine taşıdı. Banka, dördüncü çeyrekte 14,01 dolar hisse başına kâr açıkladı. Bu rakam, 11,67 dolarlık piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde net gelir 13,45 milyar dolar oldu ve 13,79 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı.

Bankanın ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 16 olarak kaydedildi. Defter değeri ise hisse başına 357,60 dolar seviyesine yükseldi. Goldman Sachs, 2026’nın ilk çeyreğinde üç aylık temettüsünü hisse başına 4,50 dolara çıkardığını duyurdu.

Dördüncü çeyrekte yatırım bankacılığı ücret gelirleri 2,58 milyar dolar olurken, küresel bankacılık ve piyasalar gelirleri yüzde 22 artışla 10,41 milyar dolara ulaştı. Sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia (FICC) gelirleri yüzde 12 artarak 3,11 milyar dolar, hisse senedi işlemleri gelirleri ise yüzde 25 yükselişle 4,31 milyar dolar oldu. Varlık ve servet yönetimi gelirleri 4,72 milyar dolar olarak açıklandı.

Banka, Apple Card portföyüne ilişkin 2,26 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydederken, kredi zararları karşılıklarında net 2,12 milyar dolarlık fayda elde etti. Dördüncü çeyrek sonunda çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı. Goldman Sachs, döngü boyunca orta-teen seviyesinde getiri ve yaklaşık yüzde 60 verimlilik oranı hedefini korurken, 2026’da müşteri faaliyetlerinde ivmenin hızlanmasını beklediğini bildirdi.