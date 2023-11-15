Goodyear, Visolis ile geri dönüşümle izopren üretecek

Goodyear, izopren üretmek amacıyla Visolis ile işbirliği anlaşması imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Goodyear, yenilebilir olmayan biyokütle ve tarımsal malzemeler olan lignoselülozik ham maddelerden yüksek kaliteli izopren üretmek için Visolis'in teknolojisinden yararlanacak.

Visolis, sürecin azaltım potansiyelini keşfetmek için ilk karbon ayak izi analizini gerçekleştirdi ve Goodyear ile iş birliği projesinin bir parçası olarak azaltımları daha fazla değerlendirmeye devam edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Goodyear Küresel Operasyonlar ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Helsel, iş birliğinin şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda ilerleme kaydetmesi ve 2050'ye kadar değer zincirinde net sıfır emisyon da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmanın anahtarı olduğuna inandığını belirtti. Helsel, "Visolis gibi şirketlerle çalışarak öğrenmeye, yenilik yapmaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmaya devam edebiliyoruz." diye konuştu.

Visolis Üst Yöneticisi Deepak Dugar da Goodyear ile iş birliğinin atık malzemeleri değerli monomerlere dönüştürmek için devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Teknolojimizi bu şekilde kullanmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, sürdürülebilir uygulamalara ve pozitif değişim sağlayan malzemelerin geliştirilmesine olan ortak bağlılığımızın bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Ham petrolün rafine edilmesinden elde edilen bir yan ürün olarak üretilen ve aynı zamanda bir hidrokarbon olan izopren, bazı sentetik kauçuk türleri için öncü madde konumunda. Ayrıca izopren birimleri, lastik ve diğer ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılan poliizopren üretiminde katalizör olarak kullanılarak, uzun zincirler halinde polimerize ediliyor.

Goodyear, şirketin yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşılarken ürün performansı sağlayan sürdürülebilir malzeme seçeneklerini de aktif olarak araştırıyor.

Şirketin sürdürülebilir malzeme kullanımını geliştirmek için Goodyear'ın teknoloji ekipleri yeni alternatif ham maddeleri araştırmak ve yenilikçi çözümleri dahil etmek için çalışıyor. Ayrıca şirket, bu yıl gerçekleştireceği satışlarının yüzde 70'inin sürdürülebilir malzeme içeren lastiklerden olmasını planlıyor.