Google’a bu kez ceza çıkmadı

Rekabet Kurulu, Google’ın global ve Türkiye şirketi ile ana şirketi Alphabet’in arama hizmetlerinde hakim durumu kötüye kullandığı yönündeki soruşturmalarından birini daha sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurul’un, Google’ın masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu “videolar”, “kullanıcılar bunu da sordu”, “çeviri kutucuğu”, “spor kutucuğu”, “hava durumu kutucuğu” gibi çeşitli arama özellikleri vasıtasıyla internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialarla hakim durumu kötüye kullanma soruşturması açtığı hatırlatıldı.

4 ayrı soruşturmada 1,25 milyar TL idari para cezası verilmişti

Kurul, soruşturma sonucunda, hakim durumun kötüye kullanılmadığı sonucuna vardı. Açıklamada, Google ile bunun dışında bir soruşturmanın daha devam ettiği hatırlatıldı.

Devam eden soruşturma, Google’ın dikey olarak entegre bir yapıda faaliyet yürüterek, reklam teknolojisi tedarik zincirini kendi ürün/hizmetlerine kaydırarak rekabet ihlali iddiasını içeriyor.

Rekabet Kurulu, Google ve bağlı-üst şirketlere yönelik olarak geçmişte bundan ayrı 4 soruşturma daha açmış ve bu soruşturmalarda 1,25 milyar TL idari para cezası vermişti.