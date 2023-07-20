GYMFIT, Eskişehir’de 3 bin 500 metrekarelik spor salonu açıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

3 bin 500 metrekarelik salonun bu ay içerisinde faaliyete geçeceğini açıklayan GYMFIT Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ünal, 2023’ün son çeyreğinde Ankara Velux AVM’de aynı büyüklükte bir şube daha açacaklarını belirterek toplam 14 şubede yaklaşık 45 bin metrekarelik alana ulaşacaklarını söyledi. Bu sayıyı daha da artırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Ünal, kısa vadede Bursa ve İstanbul’da hizmet veren spor salonlarına yenilerini eklemeyi planladıkları bilgisini paylaştı.

Üretimden elde ettikleri tecrübeden yola çıkarak, büyük ölçekli inşaat ve AVM projelerine anahtar teslim spor tesislerinin kurulumu da gerçekleştirdikleri kaydeden Ünal, son teknoloji ürünü cihazlar ve trend olmuş grup dersleriyle sektöre yeni bir soluk getirmeyi öngördüklerinin altını çizdi.

Üyelerine erişebilir fiyat aralığında içinde basketbol, squash, boks ringi ve saunası bulunan çok geniş ve zengin ekipmanlarla hizmet verdiklerini belirten Ünal, “3-4 bin metrekare alana sahip bir spor salonunu en ince ayrıntısına kadar kurup faaliyete geçirmek uzmanlık gerektiren bir iştir. Özel sektör ve kamuya yaptığımız spor tesislerinde iç mimarisinden spor malzemelerine, yazılımından teknik takibine kadar çok yönlü hizmet sunuyoruz” diye konuştu. Nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgelerde franchise sistemine yönelerek büyümeye odaklandıklarını dile getiren Ünal, “Tesislerimizin konsepti ve iç donanımı gereği büyük metrajlardaki ekipman kalitemizi koruyacak bir franchise konsepti üzerinde çalışmaktayız. En kısa sürede bize gelen yoğun talepleri karşılamayı planlıyoruz” dedi.