Habitat Derneği Başkanı Hazır: Gençlerin istihdam olanakları artırılmalı

Türkiye'de gençlerle ilgili en kapsamlı araştırmalardan biri olan ‘Geçliğin İyi Olma Hali Raporu’nun beşincisi yayımlandı. Habitat Derneği ve Infakto RW tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri ve gelecekten umutları düşüş eğiliminde. İşsizlik arttıkça yaşamdan memnuniyet derecesinin azaldığının belirtildiği araştırmaya göre, iş bulma kaygısı gençleri umutsuzluğa sürüklerken gençlerin maddi durumlarına ilişkin memnuniyetleri ise azaldı. Ayrıca rapora göre, gençlerin yüzde 90,9’u yüz yüze eğitimin daha faydalı olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Geçmiş dört raporda olduğu gibi bu yılki rapor için de titizlikle çalıştık ve Türkiye'deki gençlik araştırmaları literatürüne önemli bir çalışma kazandırdık. Türkiye’deki kentsel genç nüfusu temsil eden 28 farklı ilde, 18-29 yaş arasında 1.228 gençle yapılan yüz yüze görüşmelerle elde edilen kapsamlı verilere dayanan bu rapor, Türkiye'deki gençlerin yaşadığı deneyimleri, ihtiyaçları ve zorlukları anlamak için gençlik odaklı bir perspektif sunuyor. Bu perspektif, gençlerin sorun ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilmemizi sağlıyor.” dedi.

“Hedefimiz, gençlik politikalarının geliştirilmesi”

'“Ev genci” kavramını da literatüre kazandıran raporun gençlik politikalarının geliştirilmesi ve gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi sürecinde önemli bir kaynak olarak kabul edildiğini belirten Hazır, şunları kaydetti: “Yürüttüğümüz çalışmaların hedefi, gençlik politikalarında gerçek değişim ve iyileşmeler sağlamaya katkıda bulunmak. Raporun yayımlanmasının ardından, elde ettiğimiz bulguları paylaşmak, ilgili paydaşlarla bulgular üzerine tartışmak için kamudan sivil topluma, özel sektörden siyasi partilere, oldukça geniş katılımlı bir lansman gerçekleştirdik. Bu bulguların uygulamalara nasıl yansıtılabileceği konusunda fikir alışverişi yaptık. Bu anlamda raporun politika yapıcılar, karar vericiler ve ilgili aktörler tarafından dikkate alınmasını ve gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz. Bunu teşvik etmek için bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yaşam memnuniyet oranı yüzde 45,6’ya geriledi

Rapor, 2017'den bu yana, gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri ve geleceğe dair umutlu olma hallerinin istikrarlı bir düşüş eğiliminde olduğunu da gösterdi. 2017'de yaşamından memnun olan gençlerin oranı yüzde 70,8 olarak ölçülürken, 2023'e bu oran yüzde 45,6'ya geriledi. Umutlu olduklarını belirten gençlerin oranı da yüzde 66,6'dan yüzde 43,67'ye geriledi.

Son beş yılda gençlerin memnuniyet oranlarında sürekli bir düşüş görülmesinin oldukça üzücü olduğunu ifade eden Hazır, “Bu düşüşün tersine çevrilmesi ve gençlerin memnuniyetinin artması için öncelikle gençlere daha fazla katılım ve temsil imkanı sağlanmalı. Gençlerin karar alma süreçlerine aktif olarak katılmaları ve seslerinin duyulmasını sağlayacak mekanizmaların artırılması gerekiyor. Öte yandan eğitim programlarının gençlerin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanması, eğitim programlarında mesleki beceri kazandırma, girişimcilik, eleştirel düşünme, problem çözme gibi alanlara daha fazla vurgu yapılması, yüz yüze eğitimin teşvik edilmesi, gençlerin memnuniyet ve umudundaki düşüşü tersine çevirmek için kritik önlemler olarak öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

“İstihdam, psikolojik ve sosyal destek, barınma konuları da değerlendirilmeli”

Gençlerin memnuniyetini ve geleceğe dair umutlarını desteklemek için temsil ve eğitimin yanı sıra istihdamın da önemli olduğuna dikkat çeken Hazır, devamında şunları kaydetti: “İşsizlik arttıkça yaşamdan memnuniyetin azaldığını gösteren güçlü bulgular, gençlerin mesleki eğitim programları, staj imkanları, mentorluk programları gibi çalışmalarla daha fazla istihdam olanağına kavuşması gerektiğine işaret ediyor. Gençlerin bir yandan iş hayatına hazırlanırken diğer yandan sosyal gereksinimlerine yanıt bulabilmeleri için topluluk ve etkinliklere erişimlerinin sağlanması, uygun maliyetli ve erişilebilir psikososyal destek hizmetlerinin sunulması önem arz ediyor. TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik araştırmasına göre ülke nüfusunun yüzde 15'inden fazlasını oluşturan gençlere uygun konut politikaları geliştirme, kentsel mekanları genç dostu tasarlama gibi uygulamaların da gençlerin genel iyi olma hallerinin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Bu öneri ve yol haritalarıyla birlikte, Gençliğin İyi Olma Hali Raporu’nun gençlik alanında çalışan araştırmacılar, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları için faydalı olmasını temenni ediyoruz.”

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