Hareket, önce borsaya sonra denize açılacak

AYSEL YÜCEL

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, globalleşme hedefleri doğrultusunda halka arz planlıyor. Şirket, sadece karada değil, denizde de alanında lider şirketlerden biri olmayı hedefliyor.

Sektördeki 67 yıllık köklü tecrübesiyle Hareket, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Tanzanya, Senegal, Ukrayna gibi ülkelerde ofisleri bulunan İstanbul merkezli şirket, Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtada faaliyet gösteriyor. Şirket, enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde; ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme hizmetleri sunuyor.

Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, şirket olarak bu yılın ilk yarısı bitmeden borsaya açılacaklarını ifade ederek, “Borsaya açılmamızın ardından gelişimimiz daha hız kazanacak. Global bir oyuncu olma hedefimiz var. Yakın geçmişe kadar dünyada üç global oyuncu vardı. Biri diğerini satın aldığı için en büyük pastada iki oyuncu var. Biz şu anda üç kıtada çalışıyoruz. Neden global bir oyuncu olmayalım? ABD’de, Brezilya’da da olabiliriz. Vietnam, Endonezya, Singapur’da çok ciddi petrol ve gaz yatırımları var" diye konuştu.

Altunkum, rüzgar santralleri kurulumu konusunda karada gösterdikleri başarıyı denize taşımak istediklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “Hayallerimizden biri de offshore rüzgar santrallerinde iyi bir oyuncu olmak. Türkiye’nin denizdeki rüzgar santralleri alanında yaklaşık 50 bin MW kapasitesi var. Henüz Türkiye’de bu yönde projeler başlamadı ama yer tespiti ve altyapı çalışmaları yapılıyor. İhalesi olacak, lisanslar dağıtılacak. Bu süreç bir iki yılı bulacak gibi. Biz de bu arada altyapı çalışmalarımızı tamamlamaya odaklandık. Denizde çalışmak karada çalışmak gibi değil. Deniz üzerinde bunları gerçekleştirecek ekipmanlara ve mühendislik departmanının geliştirilmesine ihtiyaç var” dedi.

Kuzey Avrupa’da offshore rüzgar santralleri konusunda önemli yatırımların yapıldığını aktaran Altunkum, Akdeniz’de ise henüz bu projelere başlanmadığını ve bu alanda çok fırsat olduğunu söyledi. 2023 yılında cirosunun yüzde 50'sini yurt dışından sağlayan Hareket, önemli ağır yük projelerinde çalıştı. Şirket, geçen yıl Tuzla’da özel bir tersanede 11 bin 350 ton ile Türkiye’deki en ağır taşımayı gerçekleştirdi. Şirket, özellikle yüksek potansiyelin olduğu Ortadoğu’da önemli işlere imza atıyor. Hareket, 50 milyar dolarlık dev Qatar Oil and Gas North Field Expansion’da (NFE) da ağır yük taşımaları işinde görev alıyor.

2.200 tonluk dev vinci filoya kattı

Globalleşme yolunda önemli yatırımlara imza atmaya devam eden şirket, son olarak ekipman parkına dünyanın sayılı büyüklükteki paletli vinçlerinden birini kattı. 2.200 ton kapasiteli paletli vinç, mega projelerdeki kaldırma operasyonlarında kullanılacak. 2.200 tonluk vinç, tam konfigürasyon kurulduğunda 216 metre boyutuna ulaşıyor. Vincin parçaları demonte halde bir yerden bir yere yaklaşık 150 adet nakliye aracı ile taşınabiliyor. Şirket, vinç ile toplamda 4.000 ton kaldırma kapasiteli tek bir vinç olarak kurulumu gerçekleştirilebilecek. Bu özel makine ile ekipman parkımızın çeşitliliğini daha da güçlendirecek.

Sektörün Oscar'ını iki kez alan tek Türk

Hareket, Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği’nin (European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes-ESTA) düzenlediği ESTA Awards Of Excellence’da (Esta Mükemmellik Ödülleri) 2 kategoride finalist oldu. Bu yarışma ve ödül töreni sektörün “Oscarı” olarak biliniyor. Hareket bu ödülü 2 kez alan Türkiye’nin ilk ve tek şirket. 2011 ve 2023 yıllarında bu ödülü aldı. Bu yıl yine finalist olan tek Türk şirketi. Hareket bu yıl 2 farklı kategoride 2 farklı proje ile finalist oldu.

Türkiye'de 1. Avrupa’da 4. sırada

Hareket, CT50 - Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık Listesi’nde 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de 1. Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer alıyor. Şirketin taşıma kapasitesi yaklaşık 38 bin ton. Tek seferde de 25 bin taşıyabiliyor. Dünyada şu anda tek seferde taşınan en büyük yük 48 bin ton.