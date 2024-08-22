Havana Elektronik elektrikli küçük ev aletleri üretecek

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır'da, 100'e yakın elektronik ürünler, teknolojik ürünler, spor aletleri ve TV shop ürünleri ithal edip kendi markaları ile e ticaret üzerinden ve toptan satışlarını gerçekleştiren Havana Elektronik Eylül ayında temelini atacağı yatırım ile elektrikli küçük ev alatleri üretimi gerçekleştirecek.

1999 yılında CD, kasetçilik, bilgisayar ve teknolojik ürünler satışı ve tamiri yaparak ticaret hayatlarına başladıklarını belirten Havana Elektronik firma sahibi Adnan Çiçek, 2006 yılına kadar bu alanda faaliyet gösterdiklerini, daha sonra ise ithalat ve e ticaret işine adım attıklarını söyledi.

Sattıkları ürünleri yurt dışından getirip kendi markaları olan Havana, Pobo, Raiden ve Tisul adı ile e ticaret üzerinden iç piyasaya sattıklarını belirten Adnan Çiçek " toptanagel.com internet sitemiz ve diğer yaygın pazar yeri platformlarında bu ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

İthalatçi firma olmanın yanı sıra üretici firma olmak istediklerini ve bunun için Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinde 8 bin metrekare alan tahsisinin yapıldığını söyleyen Adnan Çiçek " Yatırıma Eylül ayında başlayacağız. 18 ay gibi bir süredede üretime geçmeyi planlıyoruz. Pobo ve Havana markalarımız ile çay- kahve makinası, rondo, smoothi ve buharlı dikey ütü üretimi gerçekleştireceğiz. Üreteceğimiz ürünlerimizin hammaddelerinin yüzde 70'ini de yine biz üreteceğiz. Örneğin ana kartı kendi yerli yazılımımız üzerinden kendimiz üreteceğiz. Ancak elektrik kablosunu dışarından tedarik edeceğiz. İç pazarın yanı sıra Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapacağız. Tahsis ve yatırım süreçlerinde başta Diyarbakır Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kurumların çok desteğini gördük, teşekkür ediyorum" dedi.

Yatırım tutarının 250 milyon lira civarında olacağını öngördüklerini sözlerine ekleyen Adnan Çiçek "İlk etapta 100'e yakın insanımıza istihdam sağlayacağız. Daha sonra zamanla yatırımımızı büyüteceğiz. Hedefimiz 5 yılda 30 çeşit ürüne ulaşmak ve istihdamımızıda 1000 kişiye ulaştırmak" ifadesini kullandı.