Hidromek’in elektrikli ekskavatörü Bauma’da görücüye çıkacak

İş makineleri üreticisi HİDROMEK, 7-13 Nisan tarihlerinde Münih'te düzenlenecek Bauma 2025 fuarına 20’den fazla makinesiyle katılacak. Fuarda yüzde 100 elektrikli paletli ekskavatör yanı sıra 80 tonluk paletli ekskavatör de sergilenecek.

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi arasında

HİDROMEK’ten yapılan açıklamada, dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden birisi olan şirketin geniş ürün yelpazesinin, Bauma 2025’e taşındığı bildirildi.

Açıklamada üç yılda bir düzenlenen fuarın, sektörün geleceğine yön vermeye hazırlandığı belirtilirken, “HİDROMEK de müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek marka çatısı altında birleştirme hedefi ve gelecek vizyonuyla hazırlıklarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

22 üründen 14'ü yerli

Fuarda sergilenecek 22 üründen 14 tanesinin yeni olduğunun belirtildiği açıklamada, HİDROMEK’in ilk teleskopik yükleyici modeli olan HMK 40-18 TH’nin 4 ton kaldırma kapasitesiyle binaların 6’ncı katına kadar uzanabildiği aktarıldı. Yeni yüksek tonajlı motor greyder modeli HMK 780 MG ise zorlu arazilerde 21 ton çalışma ağırlığına sahip. Yüzde 100 elektrikli paletli ekskavatör ve hibrit motorlu lastikli yükleyicisinin de sergileneceği belirtildi.