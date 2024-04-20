Honda, Brezilya'ya 807 milyon doları aşkın yatırım yapacak

Japon otomobil üreticisi Honda'nın Brezilya'daki Ticari Başkan Yardımcısı Roberto Akiyama, Honda'nın Brezilya'daki Itirapina tesisine 2030 yılına kadar 4,2 milyar real (807,74 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Öte yandan şirketin, Güney Amerika ülkesinde hibrit bir araç geliştirmeyi de hedeflediği aktarıldı. Honda'nın duyurusu, Volkswagen, General Motors, Stellantis ve Toyota gibi otomobil üreticilerinin Brezilya'daki bir dizi yeni yatırımının sonuncusu oldu.

Brezilya hükümetine göre, otomobil üreticilerinin önümüzdeki yıllarda ülkede taahhüt ettiği yatırımlar toplamı yaklaşık 130 milyar reali buldu.

Akiyama, firmanın yatırımlarının yeni teknolojilere ve Brezilya pazarı için yüzde 100 etanolle çalışabilecek hibrit bir modelin geliştirilmesine odaklanacağını söyledi. Akiyama ayrıca, geliştirilecek hibrit araca ek olarak, Honda'nın 2025 yılında Brezilya pazarında yeni bir giriş seviyesi SUV piyasaya sürmeyi planladığını belirtti.