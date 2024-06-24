Hyundai çalışanları greve gidiyor

Hyundai Motor'un Güney Kore'deki sendikalı işçileri, greve hazırlanıyor. Ülkenin en büyük sendikalarından biri olan ve 43 binden fazla üyesi bulunan sendika, şirket sendikanın taleplerini kabul etmediği takdirde üyelerinin neredeyse yüzde 90'ının grev eylemini onayladığını açıkladı.

Grev, Güney Koreli otomobil üreticisinde ücret müzakereleriyle ilgili olarak son altı yıldır yapılan ilk eylem olacak ve Hyundai'nin durgun iç satışlarını dengelemek için ihraç ettiği bazı popüler araçların üretimini aksatabilir.

Analistler, sendikanın bu yıl gerçekten bir grev başlatıp başlatmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu, ancak bir grev gerçekleşirse bunun Hyundai'nin kısa vadeli satışlarını, özellikle de Hyundai'nin en büyük gelir getiren pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan popüler otomobilleri kaçınılmaz olarak etkileyeceğini söyledi.