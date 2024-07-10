IC Enterra, İtalyan Troia Wind’in çoğunluk hissesini satın aldı

IC Holding’in enerji alanında faaliyet yürüten iştiraki IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) tecrübesini uluslararası alana taşıyan önemli bir adıma daha imza attı. Geçen aylarda İtalya’da Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devralan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yeni ortaklığıyla İtalya’da rüzgar enerjisi santrali inşa etmeye hazırlanıyor.

IC Enterra tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket İtalya’da kurulu bulunan Troia Wind S.r.l şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı. Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “İtalya’da enerji üretim planlarımızın önemli bir yeni adımı olarak, Troia Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin yüzde 51’ine denk gelen hissenin tamamının 5,100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.’den devralınma süreci gerçekleşmiştir. Tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, şirketimiz tarafından 1,539,550.81 Euro bedel sermaye avansı olarak iş geliştirme sürecinde yapılan ödemeler için Troia Wind S.r.l. şirketine konulacaktır. Bu bedel, Troia Wind S.r.l’nin 31.05.2024 tarihli son finansal tablosu dikkate alınarak belirlenmiştir.” denildi.

64,8 MW’lik RES projesi bulunuyor

Açıklamada Troia Wind S.r.l. şirketinde mevcut durumda 64,8 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olduğuna da işaret edilerek, “Proje için olumlu bağlantı görüşü halihazırda alınmıştır. Çevre Etki Değerlendirme ve lisans (Autorizzazione Unica) gibi diğer izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2025 sonuna kadar yatırıma başlanması, 2026 sonuna kadar da projenin işletmeye alınması planlanmaktadır. 64.8 MW kapasiteli RES santralinin %34 kapasite faktörü ile yaklaşık yıllık 194.400 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi ve mevcut varsayımlara göre yıllık 13 milyon Euro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir.” ifadesine yer verildi.

İtalya süreci mayıs ayında başladı

Sahip oldukları uzmanlığı yurtdışına taşımak hedefi ile bu yılın başından itibaren çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “15 Mayıs tarihinde şirketimiz tarafından KAP’a yapılan açıklamada, İtalya’da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek, şirket hisselerini devralmak ve yeni şirket kurmak için yönetim kurulumuz tarafından yetki aldığımızı bildirmiştik. 27 Mayıs tarihinde ise ilk şirket satın alma sürecini başarılı bir şekilde tamamladık ve Eterna Green S.r.l şirketinin yüzde 100 hissesini devir aldık. Şimdi İtalya’da yenilenebilir enerji alanında üretim planlamalarımız doğrultusunda bir adım daha atarak Troia Wind’in çoğunluk hissesinin sahibi olduk. Şirketin geliştirmekte olduğu rüzgar santrali projesini hayata geçirerek, İtalya’da yenilenebilir enerji üretimi alanında varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu adım, IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir parçası. İtalya gibi yenilenebilir enerjiye önem veren bir ülkede, güçlü ortaklıklarla ve projelerle yer almak, bizim için büyük bir fırsat.” şeklinde konuştu.