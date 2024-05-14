İlk Prometeon markalı lastiğin lansmanı Mısır’da yapıldı

Prometeon Tyre Group, Prometeon markasını taşıyan ilk 02 Serisi ürününü 8 Mayıs’ta tanıttı. Prometeon, kurumsal markasının bir ürün markasına geçişini Mısır'da Gize piramitlerinin gölgesinde düzenlediği özel bir törenle kutladı.

Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, “Bugün, grubumuz için gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Prometeon markası, en yenilikçi lastiklerimiz olan 02 Serisi ile, ilk kez yollara çıkıyor. 100 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz bilgi birikimi, 150 milyondan fazla lastik üretimiyle oluşturduğumuz deneyim ve mirasla Prometeon'un yolculuğunda yeni bir döneme giriyoruz. Lansmanımız İskenderiye’deki fabrikamızın 30. yıl dönümüyle aynı zamanda gerçekleşti. Mısır fabrikamızda 2.000'den fazla çalışana istihdam sağlıyoruz ve yaklaşık 100 çalışanımız 1994 yılında kurulduğumuzda işe başlayan ve bugün de devam eden çalışanlarımız. Kendilerine büyük bir teşekkür borçluyuz” dedi.