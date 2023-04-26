İn-an Hareketi, faaliyetlerine ‘Sesi Açıyoruz’ programıyla start verdi

İş dünyasında cinsiyet eşitliğine dair toplumsal farkındalık yaratmak için yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün artarken, kadın istihdamına ilişkin gelişmeler ise halen yetersiz kalıyor.

Türkiye’de kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş dünyasındaki varlığını desteklemek için başlatılan İn-an Hareketi, faaliyetlerine "Sesi Açıyoruz" program serisiyle start verdi. Cinsiyet eşitliğine yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren tanınmış isimlerle söyleşilerin yapılacağı programın sunuculuğunu, Twiser CGO’su (Chief Growth Officer) ve İn-an Hareketi’nin Kurucusu Bahar Taşkın Öztürk üstleniyor. Harvard Business Review’ın sosyal medya kanalında yayınlanacak programın ilk bölümünde, topluluğa ilham kaynağı olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart konuk edildi. Prof. Dr. Itır Erhart'ın deneyimlerinden yola çıkılarak iş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlamak için, gerek birey gerekse toplum olarak neler yapılabileceği tartışılırken, kadınlara toplum içinde atfedilen roller de değerlendirildi.

“Cinsiyet eşitliği hakkında toplumsal değer yaratacağız”

Programda cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapılan çalışmalarda birlik olmanın ve iletişimin önemine dikkat çeken Erhart, bunun için öncelikle bireylerin ön kabullerini en baştan değerlendirmeleri gerektiğini, değişimin kişilerin kendinde başladığını vurguladı. Erhart, tecrübelerinden hareketle kadınların meslek hayatlarında karşılaşabileceği olumsuz durumlarda sergileyebileceği davranış modellerine ve tutumlara dair önerilerde bulundu.

İn-an Hareketi’nin Kurucusu Bahar Taşkın Öztürk ise şunları söyledi: “İş dünyasında cinsiyet eşitliği yaratmak için hem globalde hem de Türkiye’de birçok başarılı projeye imza atılıyor. Ancak paylaşılan istatistikler, kadınların işgücüne katılımının ve lider kadınların oranının düşük olduğunu gösteriyor. İn-an Topluluğu olarak biz de kadınların iş dünyasına katılımını artırmak ve çalışan kadınların koşullarını iyileştirmek, statülerini pekiştirmek için Sesi Açıyoruz başlıklı program serisine başladık. Bu programla birlikte yalnızca bireyleri cinsiyet eşitliği için dönüşüme teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu konuda değer yaratmayı amaçlıyoruz. Kadınların iş dünyasındaki varlığını desteklemek için gelecek dönemde farklı projelere de imza atmayı hedefliyoruz.”

“Eşitlik ve kapsayıcılık konularında farkındalık oluşturacağız”

Çalışmalarına destek olmak isteyen herkesin faaliyetlerini yakın zamanda açılacak internet sitelerinden takip edebileceğini belirten Öztürk, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra eşitlik, kapsayıcılık konularına farkındalık yaratmak için çalışan bir topluluğuz. Amacımız konuşulmayanların konuşulması ve hem bireysel hem de toplumsal bilincin oluşturulması. Bu doğrultuda insanların hikayelerini anlatabilmesi için de internet sitemizde ‘Paylaşmak İstiyorum’ isimli bir bölüm oluşturduk. Böylece platformumuz fikirlerini paylaşmak isteyenlerin buluşma noktası olacak. Her statüden, ırktan, dinden, cinsiyetten bireyleri bir araya getiriyoruz. Kurumlara yönelik çalışmalar yapan STK’lar (sivil toplum kuruluşları) ile de ortak projeler yürüterek sesimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz.” dedi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.