ING ilk çeyrekte beklenenden iyi performans gösterdi

ING Group ilk çeyrekte net kârında korkulandan daha az bir düşüş yaşandığını bildirdi ve 2 milyar euro bir geri alım başlattı.

ING 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönem için 1 milyar 455 milyon euro net kâr açıkladı; bu rakam şirket tarafından derlenen konsensüsten alınan 1,4 milyar euroluk tahmini aştı ancak geçen yılın aynı döneminin yüzde 7,8 altında kaldı.

İlk çeyrekte toplam gelir yüzde 1,0 artışla 5,64 milyar Euro'ya yükselerek konsensüsün 5,62 milyar Euro'luk tahminini aştı.

CEO Steven van Rijswijk, “Devam eden jeopolitik ve makroekonomik belirsizliği göz önünde bulundurarak CET1 oranımızı hedef seviyemize yaklaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Bilanço gücünün önemli bir ölçütü olan adi sermaye Tier 1 oranı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti ve bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı. Bu da analist beklentileri doğrultusunda bir geri alım açıklamasına olanak sağladı.

Kredi kuruluşu 2025 yılı için öngördüğü hedefleri destekledi ve 2027 hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.