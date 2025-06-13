Borsada ücretsiz canlı veri dönemi başlıyor

Yatırım teknolojileri alanında faaliyet gösteren ForInvest, 35’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 1989 yılında finansal veri sağlayıcısı olarak yolculuğuna başlayan ForInvest’in, 35 yıldır yatırım teknolojilerinin dönüşümüne liderlik ettiğini ifade eden ForInvest CEO’su Serra Berkol Erciyes, Türkiye’nin önde gelen 40’tan fazla banka ve aracı kurumlarıyla kurdukları uzun soluklu iş birlikleriyle sektörde referans noktası haline geldiklerini söyledi. Bugün geldikleri noktada, bireysel yatırımcıların dijital yatırım yolculuklarında da yer aldıklarının altını çizen Serra Berkol Erciyes, “Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile yatırım dünyasını herkes için erişilebilir kıldık. Yapay zeka destekli projeksiyonlar, teknik ve temel analiz araçları, hisse karşılaştırma modülleri ve akıllı alarm sistemleriyle yatırımcı deneyimini yeniden tanımlıyoruz.” dedi.

"Yarının yatırımcısını düşünüyoruz"

35 yıl önce Türkiye’de finansal veriye erişimi kolaylaştırmak için çıktıkları yolda, yatırım teknolojilerinin geleceğini şekillendiren bir platforma dönüştüklerini ifade eden Serra Berkol Erciyes, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırım teknolojileri alanındaki liderlik yolculuğumuz, yalnızca geçmişte kazandığımız deneyimle değil, aynı zamanda sürekli olarak geleceğe yönelik attığımız adımlarla şekillendi. Biz, yatırım dünyasında yalnızca bugünün değil, yarının çözümlerini üretiyoruz. Profesyonel yatırımcılara sunulan gelişmiş araçları, Türkiye’nin ilk yatırım uygulaması olan ForInvest ile milyonlarca yatırımcının cebine taşıdık. 35’inci yılımızda ise yatırım teknolojilerini daha kapsayıcı ve erişilebilir kılma vizyonumuzu hayata geçirmek adına önemli bir adım attık. Yatırımcının ihtiyaç duyduğu verilere zamanında, hızlı ve eşit biçimde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ForInvest uygulamasındaki canlı veri hizmetimizi tüm kullanıcılarımıza artık ücretsiz sunacağız. Bu adımın, yatırımın demokratikleşmesine katkı sunmasını ve yatırımcının karar alma sürecini daha sağlıklı bir zemine taşımasını umuyoruz.”

Daha fazla yatırımcıyı teknolojiyle güçlendirmek amacıyla ForInvest olarak canlı borsa verilerini tüm kullanıcılara ücretsiz sunma kararı aldıklarını dile getiren Serra Berkol Erciyes, “ForInvest uygulamasına ücretsiz üye olan herkes anında Borsa İstanbul verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayabilecek.” diye konuştu.