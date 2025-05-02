Reddit, ilk çeyrekte Wall Street’i geride bıraktı

Reddit, Wall Street beklentilerini aşan ilk çeyrek geliri bildirdi ve beklenenden daha iyi bir kılavuz yayınladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 243 milyon dolar olan gelir, yüzde 61 artarak 392 milyon dolara yükseldi. Beklenti 370 milyon dolar olacağı yönündeydi.

Net kar 26,2 milyon dolar ya da hisse başına 13 sent olurken, halka arzla ilgili maliyetler nedeniyle şirket bir yıl önce 575,1 milyon dolar ya da hisse başına 8,19 dolar net zarar kaydetmişti.

Reddit, ikinci çeyrek satışlarının 410 milyon ila 430 milyon dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Wall Street'in beklentisi 396 milyon dolardı.

Reddit CEO'su Steve Huffman, "Bunun gibi sürekli değişen makro ortamlar hem zorluklar hem de fırsatlar yaratır. Daha önce de zorlu zamanlarda büyüdük-insanlar belirsiz zamanlarda da bağlantıya ve bilgiye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Reddit hisseleri seans sonrası işlemlerde bir ara yüzde 19 değer kazandı. Ancak yöneticilerin sallantılı ekonomi ve Google arama ile ilgili zorlukları tartışmasıyla bu yükseliş yüzde 5 civarına geriledi.