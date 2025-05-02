Şirketi uçurdu: Nvidia CEO’su 10 yıl sonra ilk kez zam aldı

Nvidia CEO'su Jensen Huang son yıllarda yonga üreticisindeki hisselerinden on milyarlarca dolar kazandı, ancak on yıl içindeki ilk maaş artışını aldı.

SEC'e yapılan bir bildirime göre Huang'ın temel maaşı 2024'ten itibaren yüzde 49 artışla 1,5 milyon dolara yükseldi. Değişken nakdi de 2024 mali yılına göre 1 milyon dolar veya yüzde 50 arttı. Hisse senedi ödülleri 38,8 milyon dolara çıkarak toplam ödemeyi 49,9 milyon dolara taşıdı.

Şirketin hisse senedi fiyatı 2022 sonu ile geçen yılın sonu arasında dokuz kattan fazla arttı. Huang'ın yaklaşık yüzde 3,5 hissesi şu anda yaklaşık 94 milyar dolar değerinde.

Şirketten yapılan açıklamada, Huang'ın 2025 yılı maaşına 3,5 milyon dolarlık konut güvenliği ve danışmanlık ücretleri ile sürücü hizmetlerinin de dahil olduğu belirtildi. Bir önceki yıl Huang için konut güvenliği ve danışmanlık ücretleri toplam 2,2 milyon dolardı.