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İş Bankası, Şişecam'daki payını artırdı

İş Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. paylarında 6,3 milyon TL nominal tutarlı alım yaparak sermaye payını yüzde 51,43’e yükselttiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Haber Merkezi
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İş Bankası, Şişecam'daki payını artırdı
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İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır." denildi.

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