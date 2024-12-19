İş Bankası, Şişecam'daki payını artırdı

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır." denildi.