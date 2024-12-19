İş Bankası, Şişecam'daki payını artırdı
İş Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. paylarında 6,3 milyon TL nominal tutarlı alım yaparak sermaye payını yüzde 51,43’e yükselttiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır." denildi.