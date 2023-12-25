İş Bankası’nın iştiraki MOKA, Birleşik Ödeme ile birleşiyor

İş Bankası’nın bağlı ortaklığı Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu (MOKA), Birleşik Ödeme Hizmetleri ile birleşiyor. Birleşme için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı.

Konuyla ilgili Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan başvuruda, "Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ve Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin birleşme yoluyla Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ altında birleşmesi ve Türkiye İş Bankası AŞ ve iştiraki şirketleri ile OYAK Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi yatırım Fonu’nun, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ nezdinde yapılacak sermaye artırımı yoluyla %50- %50 oranında pay sahibi olmalarına ilişkindir." denildi.