İş dünyasının altın yakalıları ve dönüşen reklamcılık

Marka olmanın da başarılı kampanyaların da nihai amacı nedir diye sorduğumuzda, en sade cevap şudur: “İnsanların değerli zamanlarını kullanarak kazandıkları değerli paralarını en az bir defa söz konusu ürün ya da hizmeti denemek için harcamasıdır” (Joseph Sugarman). Kulağa basit geliyor değil mi? Zor olan kısmı ise başarılı olmak isteyen reklamcının bu süreçte yerine getirdiği birinci gerekliliğin “o ürün ya da hizmeti en az sahibi kadar iyi bilmek” olmasıdır. İş dünyasının ve iz düşümü olan reklamcılığın dijital dönüşümü öncesinde, çok iyi çalışılmış bir markayı en güçlü şekilde öne çıkarmanın yolu; TV filmi, basın ilanı, açık hava veya radyo reklamlarını kullanarak yüksek derecede ilgi ve heyacan oluşturmaktan geçiyordu.

Bugün ise tablo çok değişti. Ticaretin her geçen gün daha da büyük bir payının dijital alanda gerçekleşiyor olması ve artık neredeyse her an, her yerden, her şeyin satın alınabilir olması reklamcılığı da bu operasyonun temel dayanak noktası haline getirdi. Böylece reklamcılık markaları öne çıkarmak için giyilen bir elbiseden çok, onları ayakta tutan bir omurga oldu. Bu durum, sektörün içindeki insan kaynağını bambaşka bir noktaya doğru evriltti. Artık birçok sektör hakkında derinlemesine bilgi sahibi değil; bunun çok daha ötesinde, çalıştığı her sektörün iş çözümlerini stratejik ve yaratıcı bir bakış açısıyla yoğurabilen, marka dikeyi üzerinde büyüme ve dönüşüme öncülük eden yeteneklerden bahsediyoruz.

Bir markayı aynı anda hem çok yönden hem de derinlemesine ele alırken, stratejik iş çözümleri ekseninde pazarlama iletişimini yöneten bu profesyoneller; bir diğer deyişle, iş dünyasının altın yakaları, eş zamanlı olarak birçok farklı sektör için de aynı konsantrasyonla performans gösterir duruma geldiler. Söz konusu kapsam ise çok değerli ve yepyeni bir insan kaynağının oluşmasına sebep oldu. Bu durum beraberinde iki soruyu daha getirdi: Peki ilerde bizi neler bekliyor? Ve bu çok değerli insan kaynağını daha verimli bir şekilde, ek olarak nerelerde kullanabiliriz?

Nasıl ki bağımsız yönetim kurulu üyesi kavramı varsa, çok yakında “yaratıcı yönetim kurulu üyesi” koltuklarının oluşacağından da, buralarda kıdemli reklamcıları göreceğimizden de eminiz. Şüphesiz ki; çok fazla sektörün iş çözümlerine hakimiyetin yaratıcılıkla birleştiği noktada, hem akıl hem duyguyla çalışan bu bilge yöneticiler sayesinde şirketlerde fark yaratan nice pencereler açılacak.