Fuzul Holding’in iştiraklerinden biri olan Fuzul Topraktan'ın yeni projesi Ispartakule’nin lansmanı gerçekleştirildi.

Ispartakule’de yer alan projede arsa payının 890.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtilirken, "Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki saat içinde ise projenin yüzde 70’inin satışı gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerini söyleyen Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ‘’ Ülkemizde konut fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle son dönemde vatandaşlarımızın konut ediniminin oldukça zorlaştığını sektörünün bir temsilcisi olarak yakından biliyoruz. Fuzul Topraktan şirketimizle de ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istedik. Anadolu’da insanlar önce evinin toprağını alırdı daha sonra ise inşaatına başlardı. Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgileri harmanlayarak 30 yılı aşkın gayrimenkul sektörü tecrübemizden aldığımız güven ve bilgi birikimiyle Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıran bir yatırım fırsatı sunduk. Henüz yolun başında olsak da sektörün dinamiklerini çok iyi biliyor ve yatırımcıların ihtiyacını analiz edebiliyoruz. Bu alandaki tecrübemizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün gördüğümüz yoğun ilginin de bu konuda doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum.’’ dedi.

Arsa projelerinde özellikle ülkemizde yatırım değeri ve gelişme potansiyeli en fazla olan yerlere öncelik verdiklerini belirten Akbal, ‘’ İlk etapta Marmara bölgesinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Şu sıralar Ispartakule gibi yatırım potansiyeli yüksek bölgeler ile yakından ilgileniyoruz. İlerleyen zamanda ise tüm Türkiye’de projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir yatırım yapmayı, üretmeyi adeta DNA’sına kazımış bir şirket olarak, ülkemize, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye ve yatırımcılarımıza değer kazandırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"36 ay içinde daireler teslim edilecek"

Yapılan açıklamaya göre, Ispartakule projesinin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlaması planlanıyor.