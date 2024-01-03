‘İşte Suit’in kullanıcı sayısı yüzde 60 arttı

Turkcell'in geçen yıl Dijital İş Servisleri'ne eklediği ‘İşte Suit’ uygulaması, şirketlerin ve kurumların dijitalleşme süreçlerinde yanında olmayı sürdürüyor. "Her işin tek ihtiyacı İşte Suit!" sloganıyla faaliyetlerine devam eden uygulama, kurumsal firmalara e-posta, dosya yönetimi, ofis uygulamaları ve video konferans çözümleriyle tek noktadan hizmet sağlıyor, verimliliği artırıyor.

Suit Mail, Suit Drive, Suit Conference, Suit Slides, Suit Docs ve Suit Sheets servisleri ile şirketlerin dijital ihtiyaçlarını Turkcell güvencesiyle kolayca yönetebilme imkanı sunan İşte Suit, Cumhurbaşkanlığı'nın "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı"na ilişkin genelgesi ile uyumlu çalışıyor.

80 bin kullanıcıya hizmet veriyor

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama, büyüme rakamlarıyla da dikkati çekiyor. Tanıtımının gerçekleştiği geçen yıldan bu yana hacmini yüzde 60 artıran uygulama, 6 bin kurumda 80 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

Kullanıcılar, farklı platformlardaki verilerini İşte Suit'e aktararak kolay ve sade arayüze sahip uygulamaları kullanmaya başlayabiliyor.

Masaüstü uygulamalar, mobil uygulamalar ve tarayıcılar üzerinden kullanılabilen İşte Suit, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyumu", "verileri Türkiye'de saklaması", "her zaman erişilebilir olması", "Türk Lirası fiyatlama ile öngörülebilir maliyeti", "taahhüt süresince sabit fiyat garantisi", "kolay kullanımı", "hızlı aktivasyonu" ve "7/24 uzman desteği" ile öne çıkıyor.

Uygulama içerisinde yer alan e-posta servisi, "Takvimler", "Kurallar" ve "Otomatik Yanıtlayıcı" gibi gelişmiş kurumsal özellikleri ile iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, alışkanlıklarını değiştirmeden webin yanı sıra iOS ve Android uygulamalar üzerinden de e-postalarına erişebiliyor, işlerini güvenle takip edebiliyor.

İşte Suit içerisindeki Suit Drive servisi, bulut tabanlı ofis özelliği ile gerçek zamanlı ortak çalışabilme imkanı sunuyor. Kurum içi veya kurum dışı dosya paylaşımlarını Suit Drive ile yapabilen kullanıcılar, dosyalardaki değişiklikleri versiyonlar halinde saklayabiliyor ve istenilen versiyon anında ulaşabiliyor. Ayrıca Suit Drive kullanıcı ve dosya hareketleri üzerinden kişiselleştirilmiş rapor da verebiliyor.

Kullanıcılar, İşte Suit'in ofis çözümleri ile ofis dokümanı oluşturup düzenleyebiliyor. Aynı dosya üzerinde birden fazla kişinin eş zamanlı çalışabilmesine imkan sağlayan İşte Suit'in "@bahsetme" özelliği ile dosya üzerinde not iletebilmek de mümkün hale geliyor.

Ayrıca kullanıcılar dosya düzenleme sırasında chat özelliği ile birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Suit Docs ile yazı, Suit Sheets ile tablo, Suit Slides ile sunum dokümanlarını online olarak oluşturabilen kullanıcılar, arkadaşlarıyla aynı anda iş süreçlerini yürütebiliyor.

İşte Suit içerisindeki video konferans çözümü Suit Conference, kullanıcılara "Sanal Arka Plan" seçimiyle her yerde toplantılarını gerçekleştirebilme şansı veriyor.

Kullanıcılar, "Ara Oda Oluşturma" özelliği ile toplantılarını farklı çalışma grupları için ayrı odalara bölebiliyor. Suit Conference "Anket ve Oylama" özelliği ile toplantı sırasında anketler düzenlemeye ve sonuçları indirmeye de imkan sağlıyor.