İtalyan KIKO Milano, Türkiye’deki satış noktası sayısını 27’ye çıkardı

İtalyan makyaj markası KIKO Milano, yeni satış noktalarıyla Türkiye yatırımlarına devam ediyor. Marka açtığı yeni satış notası ile Türkiye genelindeki mağaza sayısını 27’ye çıkardı.

Marka, İstanbul Kanyon ve Kayseri Forum alışveriş merkezlerinde yeni hizmete giren mağazaları ve İstanbul Marmara Park alışveriş merkezinde yer alan açık satış noktasıyla dudak, göz, yüz ve cilt grubundan binlerce ürünü müşterilerine sunuyor.

İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi metro katında ve Kayseri Forum Alışveriş Merkezi’nin zemin katında yer alan Kiko Milano mağazaları ile birlikte Marmara Park Alışveriş Merkezi giriş katında bulunan açık satış noktasında; markanın güncel koleksiyonlarının yanı sıra Baseline makyaj ürünleri de satışa sunuluyor.

Ayrıca marka, yeni açılan satış noktalarında satışa sunulan Crazy ‘90s gibi güncel koleksiyonların yanında Instamoisture Glow, Maxi Mod Mascara 3D Hydra Lipgloss gibi en çok satan ürünlerini de müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Doğuş Hospitality & Retail ortaklığıyla, 2015 yılında Türkiye pazarına giren KIKO Milano, pazarda büyümesini sürdürüyor. Kasım 2021’de Doğuş Hospitality & Retail grubu ile master franchaise iş modeline geçen KIKO Milano, iş modelindeki bu değişiklikle beraber 2022 yılından bugüne 15 satış noktası açarak, Türkiye çapındaki 27 satış noktasına ulaştı.