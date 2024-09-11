Kafein Teknoloji, yeni ürünü Data Focus’u kullanıma sundu

Kafein Teknoloji, veri yönetişimi (data governance) çözümü olan son yazılım ürünü Data Focus’u sundu. Bir önceki ürünü Veri Güvenliği Durum Yönetimi (DSPM) çözümü Data Touch ile kıyaslandığında, Data Focus veri varlıklarının yönetişimini çok daha geniş bir bakış açısıyla ele alıyor.

Data Focus ile kurumlar, veri envanterlerini görebiliyor ve iş birimleri ile teknik birimler, tek bir platformdan veri yönetim süreçlerini kolayca yönetebiliyor.

Veri odaklı iş süreçlerini yönetme, veri kalitesini artırma ve veri yönetim stratejilerini oluşturma üzerine önemli işlevleri bulunan Data Focus, aynı zamanda Data Touch ile tam entegre çalışabiliyor.

Güvenliğin yanı sıra veri yönetimi süreçlerini de ele alan Data Focus, geniş bir perspektifle hareket ediyor.

Rekabette avantaj sunuyor

Data Focus, kurumların sahip oldukları verileri keşfetmelerine ve veri kataloglarını tutmalarına da olanak tanıyor. KVKK, GDPR, HIPAA gibi birçok yasal düzenleme ile uyumu kolaylaştıran Data Focus, bunun yanı sıra veri güvenliği önlemlerini güçlendirerek, kurumların hassas verilerinin korunmasını sağlıyor.

Güvenlik tehditlerini tespit etme ve önlem almaya olanak tanıyan Data Focus platformu, kurumların farklı departmanlarının veriyi tek bir ortak dil kullanarak yönetmelerini sağlayarak veri sözlükleri sunuyor.

Data Focus, veri analitiği süreçlerini destekleyerek, kurumların önemli içgörüler elde etmesini, daha bilinçli ve veri odaklı kararlar almalarını sağlıyor. Veri yönetimi, uyumluluğu, güvenliği ve analitiği gibi birçok kritik ihtiyaca odaklanan Data Focus ile kurumlar rekabet avantajı elde ediyor.

Maliyetleri azaltarak, iş verimliliğinin artırılmasında kritik rol oynuyor

Data Focus’un kurumların iş verimliliğini artırma ve gereksiz maliyetleri azaltma konusunda kritik bir rol oynadığını söyleyen Kafein Teknoloji Ürün Geliştirme Direktörü Mehmet Ersin Bitirgen, ürünün veri yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek, kişi bazlı hataları ve tekrarlanan işleri minimize etmesine ve iş verimliliğini artırmasına dikkat çekiyor.

Data Focus’un veri kalitesini iyileştirerek temiz, doğru ve güvenilir verilere erişimi hızlandırdığını belirten Bitirgen, “Yazılımımız, veri odaklı karar alma ve yasal düzenlemelere uyum sağlama süreçlerini kolaylaştırıyor. Veri güvenliği ihlali riskini azaltıyor, veri analitiği süreçlerini destekliyor ve kurumların rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyor. Farklı kaynaklar ve departmanlar arasında entegrasyon sağlayarak veri bütünlüğünü koruyor ve iş birliğini mümkün kılıyor. Bu avantajlar, Data Focus'un kurumların iş verimliliğini artırmasına ve gereksiz maliyetleri önlemesine yardımcı oluyor. Global ürünler sadece uzaktan destek sağlayabiliyorken, Data Focus yerinde destek hizmeti de sunabiliyor. Data Focus aynı zamanda hem bulut tabanlı hem de yerinde kurulumlarla uyumlu. Kurumların verileri güvenli bir şekilde kurum sınırları içinde tutulabilmelerini sağlayan yazılımımız, kurum ihtiyaç ve taleplerini her zaman öncelikli gören bir ekip tarafından geliştiriliyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Data Focus, kurumların güvenlik önlemlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Kurumlar, veri güvenliği durumlarını kolayca izleyebiliyor, raporlayabiliyor ve yönetebiliyorlar” dedi.

Farklı sektörler için değerli çözümler sunuyor

Finansal kurumlar, sağlık sektörü, perakende ve e-ticaret şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, sigortacılık sektörü gibi birçok sektör için değerli çözümler sunan Data Focus, veri güvenliği ve koruma, veri kalitesi, uyumluluk, karar destek, verimlilik ve risk yönetimi gibi alanlarda sunduğu avantajlarla kurumların veri varlıklarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerini başarıyla tamamlayan Data Focus'un şu anda yurt içi ve yurt dışındaki satış faaliyetleri aktif bir şekilde devam ediyor.