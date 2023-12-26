Kamion, Türkiye’deki tedarikçileri dijitale taşıyor

Kurulduğu 2020 yılından bu yana geliştirdiği çözümlerle Türkiye’nin yerel pazarında nakliyeci iş ortaklarının kullandığı lider dijital platform olmayı hedefleyen Kamion, yeni çalışmaları ile 2023 yılında müşteri sayısını 2 kat, cirosunu ise 3 kat artırdı. Bu büyüme ivmesini sürdürmek için çalışmalarına devam eden Kamion, 2024 yılında Türkiye’deki tedarikçilerin yüzde 10’unu mobil uygulamaya taşımayı hedefliyor.

Şirketlerin kara taşımacılığı ihtiyaçlarını yüksek performanslı, verimliliği garantileyen ve yüzde 100 görünürlük kazandıran bir şekilde karşılamalarını sağlayan dijital lojistik platformu Kamion, başarılı yatırımları, sürdürülebilirlik çalışmaları ve yenilikçi bakış açısı ile büyümesini sürdürüyor. 2023 yılında hizmete aldığı yükveren paneli ile yıl içerisinde kontratlı taşımacılıkta birçok firmayı panele entegre ederek müşteri sayısını 2 kat artıran Kamion, globalde ciro bazında ilk 5 nakliye platformu arasına girme hedefi için 2024 yılında da yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor.

“Bu yıl, daha çok firma dijitale entegre oldu”

2023 yılındaki lojistik sektörü gelişmelerini ve büyüme çalışmalarını değerlendiren Kamion Kurucusu Berkay Adlım, “Lojistiğin en önemli alt dallarından biri olan taşımacılık; teknolojik gelişmeler sayesinde artık geçmişe oranla çok daha hızlı, güvenli ve kârlı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle bu yıl rekabetin de artmasıyla birlikte daha çok firma dijitale entegre oldu. Bu sayede hem sürdürülebilirlik alanında hem de lojistikte verimli bir süreç yaşandı. Biz de Kamion olarak, tüm iş süreçlerini dijitalleştirmeyi odağımıza aldığımız uygulamamız ile yükveren paneli ürünümüzü müşterilerimizle buluşturduk. Bu sayede globalde de başarılarını kanıtlamış, büyük enterprise’lardan oluşan bir müşteri portföyü ile müşteri sayımızı 2 kat artırdık. Bu ürün ile siparişi geçen araçların taşıma durumlarını ve ödeme takiplerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede hem yük veren iş ortaklarımıza hem de taşıyıcı iş ortaklarımıza performansı yüksek, verimli ve şeffaf çözümler sunarak verimliliği artırmış oluyoruz. Ayrıca, dijital altyapımız sayesinde doğru kamyonu, doğru yükle, doğru zamanda buluşturarak daha az yakıt ve enerji tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu da azaltmaya yardımcı oluyoruz.” diye konuştu.

“Globalde ciro bazında ilk 5 nakliye platformu arasına gireceğiz”

2024 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Adlım, şunları söyledi: “Yeni ürünümüz ve yatırımlarımız ile 2023 yılında güzel bir büyüme elde ettik. 2024 yılında ise bu büyüme ivmesini devam ettirirken, özellikle FTL karayolu taşımacılığına odaklanarak, Türkiye’deki tedarikçilerin yüzde 10’unu mobil uygulamamıza entegre etmeyi ve platformumuzu ölçeklendirmeyi amaçlıyoruz. Sonrasında kademeli olarak pek çok yan hizmeti hem nakliyeci hem de yük veren iş ortaklarımıza sağlayabilir hale geleceğiz. Ayrıca, ilerleyen dönemde uluslararası karayolu taşımacılığında yeni operasyon merkezleri kurmak ve teknolojinin daha ön planda olduğu, daha önceden Türkiye’de hayata geçirilmemiş dijital lojistik altyapılarını besleyen çözümlere odaklanmak istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte ilerleyen dönemde globalde ciro bazında ilk 5 nakliye platformu arasına gireceğimize inanıyorum.”