Kervan Gıda, İstanbul’daki üretim tesisini Akhisar’a taşıdı

Kervan Gıda, İstanbul’daki üretim tesisini Manisa'nın Akhisar ilçesine taşıma sürecini tamamladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 senedir devam eden İstanbul'daki üretim tesisinin Akhisar'da yapılmış olan yeni fabrikaya taşınması sürecini 28 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamlandı.

2024 yılının başı itibarıyla Akhisar'daki üretim tesislerinin yıllık yaklaşık 70 bin ton üretim kapasitesi ile Kervan Gıda'nın global anlamda en yüksek kapasiteli üretim üssü haline geleceğinin belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Türkiye'deki yumuşak şeker üretim tesislerinin tek bir lokasyonda toplanması üretim verimliliği, varlıkların optimizasyonu ve lojistik yönetimi anlamında Şirketimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Bahsedilen katkıların yıllık konsolide FAVÖK marjımıza etkisinin yaklaşık 80-100 baz puan arasında olması öngörülmektedir.

Taşınma sürecinin tamamlanmasına ek olarak 01.09.2023 tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz güneş enerji santrali yatırımına ilişkin yapım süreçleri devam etmektedir. 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla santralinin tamamının devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca bu yatırımın da yıllık konsolide FAVÖK marjımıza katkısının 150-170 baz puan arasında olması öngörülmektedir.”