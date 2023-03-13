Kervan Gıda’dan 395 milyon lira net kâr

Kervan Gıda, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre şirket, 2022 yılını hedeflerinin üstünde bir büyüme ile tamamladı.

2022 yıl sonu ciro hedefini 4,5 milyar TL olarak belirleyen şirket, sene sonunda cirosunu 4,8 milyar lira ile beklentilerin üzerine çıkardı.

Şirket bu dönemde yüzde 12,9 marjla 626 milyon lira FAVÖK ürettiğini duyurdu. Verilere göre 2022 yılı FAVÖK’ü, 2021 yılına göre yüzde 197 artış gösterdi. Kervan Gıda, 2022 yılında 2021’e göre yüzde 251 artışla 395 milyon TL net kâr elde etti.

Sonuçları değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Bu başarı ticari stratejilerimizi ve hamlelerimizi ne kadar doğru planladığımızı gösteriyor. Elde ettiğimiz satış ve kârlılık rakamları ve Türkiye sanayisine sağladığımız fayda ile pozisyonumuzu sağlamlaştırdık. Şirket olarak bu başarıdan hareketle gelişimimizi ve ticaretimizi daha ileri taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.

Yılda 122 bin ton üretim kapasitesi

‘Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi’ listesine 2022’de 82’nci sıradan giren ve 2023’te ise listede 66’ncı sırada yer ala Kervan Gıda, Türkiye ve Polonya’da 110 bin metrekarelik 7 fabrikasıyla ve yıllık 122 bin ton üretim kapasitesiyle 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yanı sıra şirketin, Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya ve Polonya’da kendi şirketleri ve bağlı ortaklıkları da bulunuyor.