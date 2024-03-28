Kınay Lojistik, müşterileri ile iftar programında buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Novotel’de gerçekleşen iftar programına, Kınay Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. yöneticileri, şirket çalışanları ve müşterilerin yanı sıra basın mensupları da katıldı. Sektördeki önemli paydaşları bir araya getirerek program işbirliğini ve dostluğu da güçlendirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Kınay Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Barış Dillioğlu, “Konya bizim Türkiye’deki 14’üncü ofisimiz. Türkiye’de 14, yurtdışında 17 şubemiz ile yüzde yüz Türk tur şirketi olarak yolumuza devam ediyoruz. En son yaptığımız yatırımlar ile Çin’de 5. Şubemizi açtık. Türkiye’den çıkmış global bir marka olarak tarihe not düşeceğiz. Buraya gelmemizde siz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çok büyük emeği var” şeklinde konuştu.