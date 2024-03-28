Genç yeteneklerin, kariyer yolculuğuna Norm Holding desteği

İZMİR / EKONOMİ

Günümüzün rekabetçi iş ortamının, işgücü mobilitesini artırarak yetenek kıtlığını tetiklediğinin altını çizen Norm Holding İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Ergin, “Özellikle küreselleşme ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği işgücü hareketliliği şirketler için yetenekleri elde tutma zorluğu yaratabiliyor. Bu sorun en çok teknoloji, yazılım, Ar-Ge ve mühendislik gibi teknik alanlarda hissediliyor. Belirli uzmanlık alanlarında yetişmiş nitelikli iş gücü talebini karşılamak için gerekli olan eğitim sistemindeki eksiklikleri de yetenek kıtlığını arttıran faktörler arasında” dedi.

Bu yıl genç yetenek programlarını değişen trendler ve gençlerin gelişim ihtiyaçlarına göre güncellediklerini belirten Ergin, “Öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik birçok program yürütüyoruz. Hem Norm Holding hem de farklı sektörlerde faaliyet gösteren bağlı şirketlerimiz bünyesinde, lise/üniversite öğrencisi ve yeni mezun yaklaşık 100 genç yetenekle birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Genç yeteneklere, kariyerlerini ilerletmeleri için çeşitli eğitim, gelişim ve rotasyon fırsatları sunuyoruz. Mentorluk programlarımız aracılığıyla tecrübeli liderlerle etkileşim kurmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Tersine mentorluk programları ile gençleri dinlediklerini ve onların bakış açısıyla kurum içi sinerjiyi artırdıklarını anlatan Ergin, “İnovasyonu teşvik eden, çeşitliliği destekleyen, iş birliğini önemseyen, açık iletişime dayalı, takım çalışmasını ön planda tutan, gelişim odaklı bir çalışma kültürü oluşturarak genç yeteneklerin şirketimize entegrasyonunu ve motivasyonunu sağlıyoruz. Genç yeteneklerle gelişim ve kariyer planlaması yaparak uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz” dedi.