King Khalid Uluslararası Havalimanı IC İçtaş'a emanet

IC İçtaş İnşaat, Riyad'daki King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın Terminal 1 ve 2 ile bağlantı terminallerinin yeniden yapımını üstlenecek. IC İçtaş İnşaat, ortağı RTCC ile aynı havalimanının 3 ve 4'üncü terminallerinin mühendislik ve yapım işlerini de geçen yıl tamamlamıştı.

IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, havalimanı yapımında sahip oldukları deneyim ve nitelikli mühendislik kabiliyetlerini yurt dışına ihraç etmeye devam ettiklerini bildirdi.

King Khalid Uluslararası Havalimanı yenileme çalışmalarının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu 2030 vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2030 vizyonu, Suudi Arabistan'da ekonomik dönüşümün yapı taşını oluşturuyor. King Khalid Uluslararası Havalimanı, bu planın önemli bir parçası. Ortağımızla birlikte bu dönüşümün parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 40 yıl önce hizmete giren havalimanının, operasyon anlayışını daha modern bir işletme anlayışına taşıyoruz. Projeyi 24 ayda tamamlayacağız. Bizi bu başarıya taşıyan en kıymetli unsurlar; yüksek mühendislik ile işletme deneyimi ve kabiliyetlerimizdeki mükemmellik ile yaptığımız her işte standartların bir adım ötesinde olma hedefimiz. Havalimanı yapım ve işletme konularındaki tecrübemizle kısa ve orta vadede yeni projelere imza atarak büyümeyi hedefliyoruz. Bu proje yetkinliklerimizin uluslararası arenada bir kez daha temsili açısından büyük önem taşıyor."

Yılda 14 milyon yolcuya hizmet verilecek

Verilen bilgiye göre, King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın yenileme projesinde 17 ülkeden 3 bin 500 kişi çalışacak. 170 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje ile yılda toplam 14 milyon yolcuya hizmet verilecek.

Proje kapsamında, 17 bin ton çelik imalatı ile 61 bin metrekare metal tavan, 65 bin metrekare traverten yer/duvar kaplama, 400 metrekare videowall sistemi, 117 adet asansör/yürüyen merdiven, bagaj taşıma sistemi, özel havalimanı sistemleri kurulacak. Tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri sistemleri değiştirilecek.

Terminallerde 42 adet E-Gate sistemi ve 5 kilometre bagaj taşıma sistemi yer alacak.