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Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım: KAP'a açıklama yapıldı

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi, 1,2 milyar TL sermaye ile bir kripto varlık alım-satım platformu kurmaya hazırlanıyor. Yeni platform, Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterecek.

Haber Merkezi
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Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım: KAP'a açıklama yapıldı
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Koç Holding’e bağlı Yapı ve Kredi Bankası, finansal teknolojilere yönelik yatırımlarını kripto varlık alanına taşıyor. Banka, kripto varlık alım-satım platformu kurmak üzere yeni bir şirketin faaliyete geçirileceğini açıkladı.

KAP'a açıklama yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yeni platform Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. bünyesinde kurulacak. Söz konusu girişim için 1 milyar 185 milyon TL'ye kadar sermaye artırımı yapılacak ve bu artırıma Yapı Kredi Bankası doğrudan iştirak edecek. Yeni kurulacak platformun, Türkiye'de lisanslı kripto para borsası alanında ilklerden biri olması bekleniyor.

Banka açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla... Bankamızın katılmasına karar verilmiştir.

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