Kolisan yatırımları ile büyümeye devam ediyor

ALİ ŞAHİN

BURSA-Ambalaj üretiminde 1985 yılında faaliyete başlayan ve sektörde Bursa’nın önde gelen firmalarından biri halini alan Kolisan Ambalaj, entegre tesisinde, hem Oluklu Mukavva Üretim Hattı hem de Kutu Üretim Hattının olmasının getirdiği avantajı kullanarak; farklı ve özel çözümleri sahasında uzman kadrosu ile müşterileri için tasarlayıp üretiyor.

20 bin metrekarelik fabrikasında üretime devam eden Kolisan, oluklu hattı üretim tesisindeki mevcut makine parkına ilave ettiği, CNC ayarlı oluklu hattı jilet kesim makinesiyle müşteri taleplerine hızlı cevap verme konusunda da önemli bir avantaj elde etti.

“Küçülme yaşamadık”

Kolisan olarak kendilerini sürekli yenilediklerini ve bu kapsamda 2016’dan beri kendi gelişimlerine de katkı koyacak birçok müşteri ile çalıştıklarını belirten Kolisan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, “2023 sektörde küçülen pastayla birlikte mücadelenin arttığı bir yıl olacak. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi.

Dönemsel olarak yakalanan çıkışın ardından arz tarafındaki daralma ile sektörde işler tersine döndü diyebiliriz. Kağıt üretiminde artış yaşansa da arz tarafında ciddi bir talep daralması var. Yurtdışı fiyatlarında da bu sebeple bir istikrar sağlanamadı. Biz yaptığımız ihracat ve bununla birlikte otomotiv sektörü için yaptığımız üretimle ayakta kaldık.

Küçülme yaşamadık. 2 vardiya olarak üretimimize devam etme tercihimiz nedeniyle aylık 2 bin 200 ton kapasitemizin 1500 tonunu kullanıyoruz. Özel üretimlerimiz ile ambalajın renkli yönünü müşterilerimize göstermek istiyoruz” dedi.

“2 yıldır ihracatçıyız”

Kolisan olarak yeni yatırım planlarından da bahseden Güngör, “Badırga Bölgesi’nde yeni bir tesis projemiz var. Şu anda aynı tesiste oluklu mukavva da ürettiğimiz için verimlilik düşüyor. Bunun önüne geçmek için yeni bir tesis ve bununla birlikte yeni teknolojiye uygun makineler ile bir yatırım yapmayı planlıyoruz.

Mevcut fabrikamızda da makine yatırımı yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte bir Ar-Ge birimi kuruduk ve daha yenilikçi ürünler piyasaya sunmak için çalışıyoruz. 2 yıldır ihracatçıyız. Geçen yıl ihracat payımız yüzde 2 oranındaydı. İngiltere, Kanada, Avusturya gibi ülkelere pizza kutusu gönderiyoruz. Yeni yatırımlarla bu alandaki gücümüzü de artırma hedefindeyiz.

Otomotiv, Tekstil, Gıda ve Mobilya başta olmak üzere çeşitli sektörlerde aktif olarak çalıştığımız 500’den fazla firma var. Özellikle otomotivde özel işler yapıyoruz.